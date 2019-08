Congo-Kinshasa: Construction de la route de Lutendele - Les notables sollicitent l'implication de Félix Tshisekedi

Habitants et notables du quartier Lutendele, situé dans la commune de Mont- Ngafula, sollicitent l'implication personnelle du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la construction de la route de Lutendele, dite route de la caravane ou de la civilisation qui va de Mbudi, Lutendele et débouche sur Kasangulu dans le Kongo Central.

A en croire MM. Alain Mbolongo Elias et Ezekiel Ibongu, deux notables du quartier, la construction de la route de Lutendele est d'une nécessité impérieuse parce qu'il se commette beaucoup d'accidents avec mort d'hommes à cause de l'état piteux de ce tronçon qui n'a que la moto comme seul moyen pour la population de pouvoir se déplacer.

C'est aussi une route d'intérêt communautaire en ce qu'elle permet de désengorger les embouteillages sur la nationale numéro 1, au niveau de Matadi Kibala, UPN et Delvaux. Et pourtant, disent-ils, en empruntant la route de Lutendele, l'on peut atteindre le centre-ville en très peu de temps.

Tout en félicitant le Chef de l'Etat pour le premier saut de Mouton dont les travaux avancent à pas de géant à Pompage, ces notables et habitants voudraient qu'après l'inauguration de cette grande infrastructure d'une grande première en République Démocratique du Congo, que les engins lourds ayant servis des travaux à Pompage soient immédiatement utilisés au profit de la route de Lutendele qui pourrait être rebaptisée sous le nom de route Félix Tshisekedi ou route Simon Kimbangu.

Dans ses aspects historiques et touristiques, les deux interlocuteurs du Quotidien La Prospérité affirment que Lutendele est le deuxième district de Léopoldville. En provenance de Vivi dans le Kongo Central, cette route a été empruntée par Henri Morton Stanley à la découverte du centre de la RD-Congo. Avec toute sa caravane, il se reposa à Lutendele Ngombi et sollicita au chef Ngaliema de faire son entrée dans Léopoldville.

L'autre facette purement touristique est que le prophète Simon Kimbangu a marché sur cette route de Lutendele. Et c'est dans ce quartier, dans le rapide de Kinsuka où il fut enchaîné et enfermé dans un tonneau, puis, jeté dans le fleuve. Il s'en est sorti sain et sauf. Un miracle qui a étonné les colons belges. En outre, les plantes de ses pieds sont restées gravées sur une grosse pierre.

Avec près de 7 carrières d'où sont extraits les matériaux de construction de la ville-province de Kinshasa, en plus de fermes et concessions agro-pastorales qui assurent le ravitaillement de Kinshasa en produits vivriers, les deux notables insistent pour qu'avant la reprise de la saison de pluie, que les travaux démarrent déjà sur ce tronçon. Ça épargnerait parents et élèves de se rendre au boulot et en classe avec des habits et uniformes mouillés et pleins de la boue.