Congo-Kinshasa: Assainissement de la ville-province de Kinshasa - L'ONG WIDAL Fondation de Guy Loando gagne le marché

Déterminé à servir son pays et à œuvrer pour sa prospérité et son développement, le Sénateur Guy Loando Mboyo s'implique dans l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Son sérieux et son caractère travailleur sont une gage qui rassure que désormais la Capitale RD. Congolaise se revêtira de sa plus belle robe. Désormais, la ville de Kinshasa a son principal éboueur en l'ONG WIDAL créé par le Sénateur Guy Loando Mboyo en vue d'encadrer les jeunes et les faire participer au développement du pays. C'est dans cette vision que WIDAL Fondation vient de conclure un contrat avec l'hôtel de ville de Kinshasa lui accordant l'exclusivité de l'assainissement de la Capitale. Un contrat signé dans l'esprit de partenariat public-privé qui répond aux exigences modernes de la gestion des entités urbaines. Après avoir enregistré beaucoup de déboires en matière de gestion des ordures et de l'assainissement de la ville, l'hôtel de ville de Kinshasa veut tenter une nouvelle expérience dans ce domaine.

Faire gérer l'assainissement, le ramassage et l'évacuation de son entité par un partenaire privé. Le choix porté sur l'ONG WIDAL Fondation du Sénateur Guy Loando sur tant d'autres soumissionnaires, révèle du sérieux mis par le Gouverneur Gentiny Ngobila qui entend redorer l'image de la Capitale congolaise. Parce qu'il faut le rappeler, jadis la plus belle ville d'Afrique centrale, Kinshasa est descendu petit à petit jusqu'à occuper le bas de l'échelle en se faisant qualifié «la ville la plus salle du monde» dans les années 80. Depuis lors, plusieurs Gouverneurs sont passés par l'hôtel de ville de Kinshasa sans jamais parvenir à redresser la situation.

Elu dernièrement Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila se lance un défi, celui de redorer son entité, en commençant par mettre fin à l'aspect repoussant que renvoie la Capitale aux yeux de ses habitants et visiteurs. En confiant cette matière délicate de la gestion et de l'évacuation des ordures à un partenaire privé, les Kinoises et Kinois espèrent que Ngobila va gagner le pari et réussir à relever le défi.