Congo-Kinshasa: Pour son rôle dans l'alternance démocratique - Olenghankoy récompensé par la Ligue Nationale des Anamongo

La Ligue nationale des Anamongo a décerné, samedi 17 août 2019, dans les installations du CNSA, situées à la Gombe, un diplôme de mérite à Joseph Olenghankoy Mukundji, en sa qualité de Président du Comité National de Suivi de l'Accord de la saint-sylvestre.

Cette reconnaissance intervient au moment où le numéro Un du CNSA vient de parachever sa principale mission ayant conduit la RD-Congo à sa toute première alternance démocratique, sanctionnée par une passation pacifique et civilisée du pouvoir au sommet de l'Etat, entre un Président sortant qui est Joseph Kabila, et l'entrant qu'est Félix Tshisekedi. Sur ce, le travail abattu par Olenghankoy avant, pendant et après le scrutin, se présente véritablement, comme un symbole de sa brillante prestation digne d'être signalée.

Selon un des membres de cette communauté, Joseph Olenghankoy, Anamongo de son état, fait la fierté de cette communauté, en marchant notamment sur les traces de son frère Anamongo Patrice Lumumba, d'heureuse mémoire. «C'est un honneur qu'il donne aux filles et fils Anamongo», a lâché un des représentants de la ligue. Partant de ce tableau, le Président du CNSA est caricaturé comme un modèle à suivre pour les filles et fils de ce cher et beau pays. Conduite par son Président, Barthélemy Okito, la "LINA" ne pouvait pas rester aussi indifférente face au travail qu'a pu réaliser l'un des leurs. «Nous sommes ici parce que nous sommes venus féliciter notre frère qui est président du CNSA pour le rôle qu'il a joué, pour la paix, l'unité et la cohésion nationale pendant toute la période difficile de notre pays. Il est au centre de l'alternance du pouvoir dans ce pays. Les Anamongo sont très fiers de vous», avait signifié Barthélemy Okito.

Et d'ajouter : « vous avez notre soutien. Les Anamongo vous demandent de continuer à soutenir l'actuel Chef de l'Etat... nous vous demandons de l'accompagner et de jouer votre rôle de médiateur».

Très ému, le Président du CNSA a déclaré être touché par ce geste posé par la Ligue Nationale des Anamongo. Après qu'il ait rendu des hommages à Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour avoir rendu possible la première alternance politique et démocratique au sommet de l'Etat.

Pour ceux qui ne savent pas, à en croire Barthélemy Okito, les Anamongo représentent 33% de la population et occupent 31% de la superficie de la République démocratique du Congo. Ce diplôme n'est ni le premier, ni le dernier. Car, tout récemment, pour la bravoure avec laquelle il avait conduit l'Accord de la Saint Sylvestre, qui a permis à la République démocratique du Congo d'organiser les élections démocratique et transparentes, afin d'avoir une première alternance pacifique et civilisée de la passation du pouvoir au sommet de l'Etat, l'Union des Editeurs du Grand Kasaï (UP5) avait décerné à Joseph Olenghankoy Mukundji, Président du CNSA, un diplôme de Mérite, en guise de reconnaissance, de remerciement et d'encouragement. Ce trophée lui a été remis le samedi 10 août dernier, sur son lieu de travail, situé à la Gombe.