Congo-Kinshasa: Gouvernement Ilunga - Gabriel Mokia exige la participation de l'Opposition !

Quelque huit mois seulement après son revers récolté à la Présidentielle du 30 décembre 2018, revoici Gabriel Mokia Mandembo sur l'agora politique. Ici, il a décidé de briser l'omerta autour de tractations en cours sur la formation du prochain gouvernement.

Loin de remettre en cause toutes les négociations engagées entre la coalition FCC-CACH, le Président du Mouvement des Démocrates du Congo, MCDO en sigle, exige, néanmoins, la participation de l'Opposition politique au sein de l'équipe Ilunga Ilunkamba. Il parle, à cet effet, d'un problème de cohésion nationale, d'une affaire d'équilibre géopolitique et, surtout, de la réussite de l'ambitieux programme de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, à son avis, nécessite la conjonction des efforts et l'implication de tous les congolais à tous les niveaux.

Au cours d'un échange avec la presse, le samedi 18 août dernier, Mokia a promis de soutenir et défendre le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi pendant ses 5 ans à la magistrature suprême afin de matérialiser son programme d'action, tel que dévoilé lors de son investiture, le 24 janvier 2019, au Palais de la Nation, à la Gombe.

Pour atteindre un tel objectif, si contrariant pour la coalition FCC - Cach soit-il, le leader du Mouvement des Démocrates du Congo ne demande mieux que la participation, dès les premiers instants, de l'Opposition politique congolaise dans la configuration de l'équipe gouvernementale qui sera, très bientôt, pilotée par Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le nouveau Premier Ministre nommé, depuis le 20 mai 2019 et dont l'investiture pourrait intervenir, si tout va bien, au cours de la session extraordinaire convoquée à dater d'aujourd'hui, lundi 19 août jusqu'au 7 septembre 2019.

Halte au démon de l'exclusion !

Exclu du prochain gouvernement, Gabriel Mokia, l'un des leaders de l'opposition politique, candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018, réaffirme son soutien indéfectible au chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi et promet de le soutenir pendant ses cinq ans à la tête du pays.

A haute et intelligible voix, Il le dit et répète si bien là où de nombreux politiciens, tapis dans l'ombre, préfèrent donner leur langue au chat. Concrètement, lui Mokia, grâce son aura et à son ancrage dans le microcosme politique, promet, outre mesure, de mobiliser les hommes et femmes acquis à sa vision à contribuer, de manière significative, à la réussite de l'œuvre salvatrice de Félix Tshisekedi qui, soit dit en passant, est un ver moulu de l'Opposition, un fruit des entrailles de l'Udps, le parti de Feu son Père d'heureuse mémoire, l'Albatros politique, Etienne Tshisekedi wa Mulumba.

Autrement dit, Gabriel Mokia serait prêt à se diviser en mille morceaux, y compris à se sacrifier jusqu'à la moelle épinière pour peu que le programme de Félix Tshisekedi pour autant qu'il exige, à la fois, des moyens internes et externes auxquels il faudrait ajouter des ressources humaines, réussisse au bout des comptes.

Il en parle tellement qu'il n'a cure de développer le langage de bois surtout en ce temps où les Etats-Majors politiques sont en ébullition, en marge de négociations politiques.

A l'en croire, "pour réussir son programme, le Président de la République doit recadrer le deal conclu au niveau de la coalition Front commun pour le Congo FCC et le cap pour le changement Cach concernant la formation du gouvernement et la répartition des postes ministériels". Il suggère, en effet, que les ministères régaliens reviennent, de plein droit, au Cap pour le changement afin de mieux matérialiser sa vision de l'alternance tant attendue par la population congolaise.

Pour lui, les négociations n'ont pas été favorables du côté de Félix Tshisekedi en raison du fait que certains postes régaliens devront lui échapper. Et, pourtant, pour soutenir son projet présenté à la nation, projet estimé à 85 milliards de dollars américains, le Président de la République devait, en principe, se raviser pour arrondir ses angles.

Le Président du Mouvement des Démocrates Congolais(MCDO) a souligné, par ailleurs, qu'il est disposé à « donner des idées, les projets de société de son parti et son programme de candidat président au successeur de Joseph Kabila.

Et, au cas où Félix Tshisekedi et, même, à la limite, Joseph Kabila, comprenait le sens profond de sa démarche, Gabriel Mokia serait prêt à coiffer la tête du Ministère de la Défense et Sécurité dont il mûrit, depuis bien longtemps, des projets visant à neutraliser tous les groupes rebelles ainsi que les forces négatives dont les actions aussi subversives qu'abyssales, pervertissent, au propre comme au figuré, l'ordre public et freinent, par ricochet, les efforts de paix en même temps que l'élan du développement du pays.

Trop, c'en est trop !

Tenez ! Pour Mokia, le Président "Tshisekedi" ne doit pas être un figurant mais plutôt, un Président élu qui doit travailler calmement pour l'intérêt supérieur de la nation et de l'ensemble du peuple congolais.

Ainsi, l'invite-t-il à saisir la balle au bond, pour que très prochainement, une fois l'équipe Ilunga formée de façon inclusive, c'est-à-dire, en tenant compte de l'Opposition politique, qu'il engage la RD. Congo sur les rails de la cohésion pour qu'elle retrouve, enfin, la paix et la sécurité, gages de tout développement.