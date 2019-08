Soudan: La sous-secrétaire adjointe rencontre Xu Jinghu

Khartoum — La sous-secrétaire adjointe au Ministère des Affaires étrangères, l'ambassadrice Mme Ilham Ibrahim a rencontré à son bureau, dimanche l'envoyée spéciale du gouvernement chinois pour les affaires africaines, l'ambassadrice Xu Jinghu, qui a représenté son pays à la cérémonie de signature des documents de la période de transition.

Mme l'ambassadrice Ilham a remercié le gouvernement soudanais pour le soutien continu de la Chine au Soudan dans tous les domaines, puis elle a expliqué la formation et les fonctions du gouvernement de transition en se concentrant sur les questions de paix et de stabilité et en abordant la situation économique du pays en coopération avec des partenaires régionaux et internationaux.

La sous-secrétaire adjointe s'est félicitée du niveau de coopération politique et économique entre les deux pays et a appelé à la nécessité de renforcer la coordination au sein des plates-formes internationales et l'échange de soutien.

Dans le même temps, l'envoyée du gouvernement chinois a remercié le gouvernement soudanais d'avoir invité la Chine à participer à la cérémonie de signature des documents de la période de transition, décrivant le Soudan comme un pays ami et l'événement comme important dans l'histoire du Soudan.