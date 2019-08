Soudan: Al-Taj - Notre engagement avec le gouvernement est la déclaration de liberté et de changement

Khartoum — Le porte-parole de l'Association des Professionnels Soudanais M. Ismail Al-Taj a souligné que l'engagement avec le nouveau gouvernement est la déclaration de liberté et de changement et la réalisation de la justice pour les martyrs et pour les familles des victimes, ajoutant que la signature de documents de la période de transition était un jour historique.

"Nous comptons sur la capacité du peuple soudanais à surveiller le nouveau gouvernement.

Dans une déclaration à SONA, Al-Taj a reconnu que le gouvernement confronte des défis tels que la guerre et la paix, le retour des personnes déplacées et des réfugiés, plus la question de la sécurité, le défi économique et la provision des services ; sante et éducation.