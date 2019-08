Madagascar: Développement de l'agri-business - Un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'EDBM

L'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) met en place un programme d'appui au développement des projets touchant le secteur de l'agri-business. Celui-ci est actuellement en expansion grâce à la création d'entreprises enregistrées au niveau de cette entité se chargeant notamment de l'amélioration du climat des affaires à Madagascar pour être plus attractif et propice aux investissements. L'objectif de la mise en œuvre de ce programme consiste ainsi à faciliter les relations d'affaires entre les investisseurs nationaux et étrangers. Raison pour laquelle, l'EDBM a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour bénéficier de ce programme d'appui au développement des projets de l'agri-business.

Normes internationales. La date limite de dépôt de dossiers d'expression d'intérêt est fixée le 31 octobre 2019. Etre un propriétaire ou à la recherche de terrain, d'usines ou d'ateliers de transformation des produits agricoles, d'élevage et de la pêche, constitue entre autres, le critère d'éligibilité à ce programme. Le demandeur peut être également un promoteur de projet touchant le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, a-t-on appris. Et tout cela vise à augmenter la production dans ces trois secteurs porteurs suivant les normes internationales pour atteindre l'autosuffisance alimentaire de la Grande Ile.

Accompagne les investisseurs. Rappelons que l'Economic Development Board of Madagascar est une agence de promotion des investissements dans le pays. Il s'est fixé pour objectifs de renforcer la compétitivité du secteur privé malgache, d'accroître l'Investissement Étranger Direct (IED), d'élaborer et recommander des mesures incitatives liées aux investissements privés dans le pays. Cette agence accompagne entre temps les investisseurs dans leurs démarches d'implantation et/ou d'expansion en leur fournissant des services dédiés par des Conseillers spécialisés (Chargés de Portefeuille Sectoriel) et à travers son Guichet Unique.