Gabon 9 provinces - Le G7 et ses danses traditionnelles

Ce 14 Août 2019, date retenue par le comité d'organisation du festival Gabon 9 provinces pour laisser à la province de l'Ogooué-Lolo (G7) l'occasion de célébrer sa culture.Elle a été toute particulièrement marquée par la mise en exergue des danses traditionnelles par des groupes socio-culturels.Ils étaient nombreux les filles et fils ,originaires de cette partie du Gabon a répondre présent à l'appel de la culture .

Il fallait être à l'avenue Jean-Paul II ce 14 Août 2019 en après-midi, pour voir la culture du terroir Nzébi, Pové, Sango, Pygmée, Kota et Adouma s'exprimer à travers quelques danses traditionnelles. Des groupes socio-culturels provenant des différents départements de la province de l'Ogooué-Lolo étaient en scène. Le public venu regarder leur prestation s'est senti transporté dans les villages Logovéens le temps d'une danse. Nous pensons précisément au groupe Mboudi qui était très applaudi par le public.

Plusieurs groupes étaient présents sur l'avenue Jean-Paul II, pour faire rayonner les danses traditionnelles de cette province de l'Est du Gabon. Des danses traditionnelles telles que le Lingwala, le mbouodi, et le Mungala étaient à l'honneur. Quelques personnes se détachaient du public pour esquisser des pas de danses. Un moment de partage et d'apprentissage pour eux. "J'ai découvert que beaucoup d'artistes étaient originaires de notre province.C'est beau ,la culture ! C'est la Gabon qui gagne.Je suis fier d'être Gabonais" s'est exclamé un jeune homme en plein dans la joie.

La rencontre était riche en couleurs et en sons.Avec" Ndzembi boubwè" Dieu est bon en lngue Nzebi,Vanessa a enflammé la scène avec cette louange.Une scène de pas de danse s'est improvisée emportant avec elle,Blaise Louembé,Nanette Longa Makinda,Max Limoukou et bien d'autres filles et fils de la province dans une harmonieuse et belle synchronisation.La fête était belle.