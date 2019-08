Cote d'Ivoire: MCA - Comment le demi-milliard de dollars des Etats-Unis sera utilisé

525 millions de dollars. Soit un peu plus d'un demi-milliard de dollars offert par les Etats-Unis pour la mise en œuvre en Côte d'Ivoire du programme Compact.

Ce programme d'une durée de 5 ans est entré en vigueur le 5 août dernier lors de la signature de la convention au dernier forum de l'Agoa à Abidjan en présence du président de la République Alassane Ouattara et du directeur général de l'agence gouvernementale américaine Millennium Challenge Corporation (MCC), Sean Cairncross.

"Ce don vise à soutenir la croissance et à encourager les investissements privés en renforçant les capacités de la main-d'œuvre, en réduisant les coûts de transport et en ouvrant de nouveaux marchés", a expliqué le directeur général du MCC dans un communiqué.

Dans la pratique, le programme se décline en deux grandes composantes. Ce sont le projet Abidjan transport et le volet dénommé Compétences pour l'employabilité et la productivité.

Concernant la première composante, elle va permettre de réduire les coûts de transport et d'améliorer l'efficacité des entreprises en réhabilitant les routes aux alentours de la zone portuaire et en améliorant la gestion et l'entretien du réseau routier.

Il y aura ainsi la réhabilitation de quatre voies routières principales. Et le renforcement des capacités de gestion et de planification des structures gouvernementales chargées du transport et des infrastructures routières.

Quant à la composante Compétences pour l'employabilité et la productivité, elle s'articule autour du volet Enseignement secondaire et du volet Enseignement technique et formation professionnelle.

Sur le premier point, le programme va s'atteler à améliorer l'accès à l'éducation de base et notamment au premier cycle du secondaire à travers la construction de 74 à 84 collèges de proximité. Il entend renforcer également la qualité de l'enseignement au secondaire avec un appui à la formation initiale des enseignants.

L'accent sera aussi mis sur le renforcement de la scolarisation des filles au secondaire pour atténuer les disparités entre les sexes. Enfin le deuxième volet va permettre de créer 3 à 4 centres de formation professionnelle.

La Côte d'Ivoire entend participer financièrement à hauteur de 22 millions de dollars, environ 13 milliards FCFA, à ce programme Compact. Une manière d'accompagner cette initiative américaine.