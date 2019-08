Afrique: Journée mondiale de l'aide humanitaire 2019

De nos jours, un nombre sans précédent de personnes doivent affronter des crises humanitaires. Des conflits armés, des catastrophes naturelles, des maladies et des persécutions violentes ont contraint plus de 70 millions de personnes à fuir de leurs lieux d’habitation.

Les femmes et les filles sont souvent fortement affectées par les crises, mais elles sont aussi à l’avant-plan en matière de redressement et de résilience. Cette année, la Journée mondiale de l’aide humanitaire (qui sera célébrée le 19 août) rend hommage aux travailleuses et travailleurs humanitaires qui sont en première ligne dans leurs communautés pour soutenir les personnes ayant besoin d’aide.

On compte plus d’un demi-million de travailleurs humanitaires sur les lignes de front de la guerre et des catastrophes à travers le monde. Environ 40 pour cent sont des femmes, dont beaucoup sont à l’œuvre dans les régions les plus dangereuses de la planète. Les femmes sont souvent les premières à réagir lorsque surviennent des crises, et les dernières à s’en aller une fois que celles-ci prennent fin. Leurs efforts jouent un rôle essentiel dans la survie et la résilience des familles et des communautés.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’aide humanitaire, faites connaître les histoires de femmes extraordinaires qui affrontent chaque jour d’énormes défis dans des situations humanitaires presque insurmontables, luttant pour assurer un avenir meilleur et plus sûr pour toutes et tous.

« Aborder les problèmes d’égalité des sexes et de protection dans le cadre de l’action humanitaire sauve des vies, et la planification et la budgétisation doivent en tenir compte »

« Je ne pouvais demeurer impassible devant la misère »

Assurer des services publics aux femmes migrantes vénézuéliennes

