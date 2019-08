Cameroun: Soldes et pensions - Les virements désormais personnalisés

Ce mode de payement des salaires est entré officiellement en vigueur à travers une signature de convention entre le Minfi et les établissements de crédit mercredi, 14 août 2019 à Yaoundé.

Pour le compte du mois en cours, les agents publics et pensionnés recevront leur paye directement dans leur propre compte. C'est dans le cadre du projet de virement individualisé de la solde des agents publics et des pensions via le Système de télécompensation en Afrique centrale (Systac). D'après Rachel Ngono Ndongo, représentante de la banque UBA dans le projet, ce nouveau mode de payement implique le passage de la solde par le système de paiement. « Dorénavant le virement vient automatiquement dans chaque compte d'agent public au niveau des banques. Et une fois au niveau des comptes, il vient dans notre système d'information», a-telle indiqué.

L'ancien mode de payement de la solde était manuel et groupé, à partir d'une disquette qu'on déposait dans une banque. « Ce qui exposait l'argent à plusieurs manipulations, lits de fraudes et autres erreurs », rappelle notre source. Ce changement initié par l'Etat à travers le ministère des Finances (Minfi) a été validé à l'unanimité par les établissements de crédit. Le ministre délégué au Minfi, Yaouba Abdoulaye et les représentants des banques, 15 au total en plus de la Campost ont apposé leurs signatures sur les documents relatifs à la convention qui les lie désormais. C'était au cours d'une cérémonie officielle mercredi 14 août 2019 à Yaoundé.

Le projet Vissystac est une approche de paiement par virement de la solde des agents publics et des pensions qui consiste, pour le Trésor public, à approvisionner directement le relevé d'identité bancaire du bénéficiaire de la solde auprès des institutions financières que sont les banques et les établissements de microfinance. Cette innovation implique dès lors des réajustements chez les banques. « Il y aura un peu plus de travail que d'habitude.

Il faudra par exemple procéder à une adaptation informatique car il faut s'arrimer à la modernité et on a des outils qui permettent aujourd'hui d'avoir plus de célérité dans le service » a expliqué Pierre Kam, secrétaire général de l'Association des établissements de crédit du Cameroun. En effet, dans le cadre de l'assainissement du fichier solde de l'Etat, le ministère des Finances a relancé en avril dernier, le projet de virement individualisé des salaires via le Systac. Dans son allocution de circonstance, Yaouba Abdoulaye a relevé que le basculement vers ce système est une exigence de la charte de bonne conduite en matière d'exploitation de systèmes de paiement dans la zone de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (Cemac).