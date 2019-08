Sénégal: La presse sénégalaise en deuil - Mame Aly Konté n'est plus

La grande famille de la presse encore endeuillée. Le journaliste Mame Aly Konté n'est plus. Il est décédé hier, dimanche 18 août 2019 à Mbour, suite à un malaise. La levée du corps suivie de son inhumation sont prévus ce lundi matin à 10h dans sa ville natale.

Le Journaliste Mame Aly Konté, un ancien de Sud Quotidien, journal du Groupe Sud Communication où il a passé environ 25 ans de sa carrière professionnelle, n'est plus. Il est décédé hier dimanche 18 août à Mbour, suite à un malaise. La levée du corps suivie de son inhumation sont prévus ce lundi 19 août 2019 à 10h dans sa ville natale. MAK comme l'appelaient affectueusement ses collègues de la Rédaction ou les journalistes de sa génération et autres proches, Grand MAK selon la jeune génération ou Mame Aly tout court, pour certains, était un homme d'un commerce facile, courtois, aimable, au sens élevé de la vie. MAK était un homme de paix, généreux toujours prompt à partager ses connaissances avec les jeunes, à les conseiller, les orienter dans leurs recherches, des dossiers et autres sujets de reportages, etc.

L'homme des «grands dossiers» sur des questions liées à l'environnement («Les Pages Vertes de Sud»), aux sciences, au développement durable, à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, etc. a largement contribué à la formation de l'équipe relève de Sud Quotidien, dont il a guidé les premiers pas de certains dans le journalisme. Il était un des meilleurs journalistes sénégalais spécialisé en environnement. En plus du Groupe Recherche Environnement Presse (GREP), de son actif, MAK était aussi membre du Réseau africain des journalistes scientifiques. D'ailleurs en 2008, il a remporté le prix du «Meilleur reportage scientifique» lors d'une cérémonie organisée par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Il était aussi très calé en sports qu'il maitrisait bien.

Géographe de formation à l'université, titulaire d'un Diplôme supérieur en Science et Journalisme, Mame Aly Konté était très pointu sur des questions de sciences et développement durable, environnementales et d'urbanisme sur lesquelles il réalisait de grands dossiers. Ce qui lui vaut son siège au sein du Comité scientifique du Bulletin de liaison de l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable. Il faisait également partie du Groupe des experts travaillant avec Onu-Habitat sur les questions des villes, du logement, de la planification urbaine. Aussi Mame Aly Konté est co-auteur de plusieurs revues scientifiques sur le journalisme spécialisé dans les domaines de la bonne gouvernance des territoires et du développement durable. Donc, son rappel à Dieu constitue une grande perte pour le monde de la presse, des environnementalistes, des urbanistes et des scientifiques...

Sud Communication présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée et à l'ensemble de la presse.