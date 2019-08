Ile Maurice: Recrutement - «Vous n'avez pas la taille requise pour être policière»

Son rêve, c'est de devenir policière. Depuis 2010, cette habitante des Plaines-Wilhems, âgée de 27 ans, postule. Cette année, un exercice de recrutement a débuté le 7 août pour les femmes. Et le lundi 12 août, le rêve de la jeune femme aurait volé en éclats lorsqu'on lui annonce qu'elle n'a pas la taille requise. «You may leave, you don't have the height requirements», lui aurait lancé un officier.

La taille minimum requise pour les femmes est de 1 m 63. «Je me suis aussi fait mesurer dans diverses pharmacies et les résultats indiquent bien que je fais 1 m 63.» La plaignante aurait demandé à se faire remesurer lors de l'exercice de recrutement, mais on lui aurait répondu par la négative et fait signer un formulaire. Elle trouve étrange qu'on lui ait refusé un «re-measurement».

L'habitante des Plaines-Wilhems avait déjà été sélectionnée dans le passé pour effectuer des tests d'aptitude. En effet, en 2010 et en 2018, elle a été appelée à faire des Physical Aptitude Tests après les premières étapes de la sélection. La plaignante se dit perplexe. «Comment est-ce que durant ces quatre années, il n'y avait aucun problème avec ma taille. Je fais bien mes 1 m 63 comme recommandé.»

La jeune femme a par ailleurs adressé une lettre à la Disciplined Forces Service Commission, à Forest-Side. L'instance lui a fait savoir que la décision de ne pas l'accepter est maintenue.