Sénégal: Décès de l'ancien directeur général de la FAO - Jacques Diouf tire sa révèrence à 81 ans

Jacques Diouf n'est plus. Le Sénégalais ancien Directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) a tiré sa révérence, le samedi 17 août dernier à l'âge de 81 ans, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, en région parisienne (France), des suites d'une longue maladie.

Le Sénégal de nouveau endeuillé par le décès de l'ancien Directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao). Jacques Diouf est décédé, le samedi 17 août dernier à l'âge de 81 ans, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, en région parisienne (France), des suites d'une longue maladie.

Né le 1er août 1938 à Saint-Louis (Sénégal), Jacques Diouf était titulaire d'un Doctorat ès sciences sociales du monde rural (Économie rurale) de la Faculté de droit et de sciences économiques, Panthéon-Sorbonne (Paris, France).

Homme politique sénégalais, Jacques Diouf a exercé durant sa carrière plusieurs fonctions au niveau national africain et international. Il a été député puis Secrétaire d'Etat à la Science et la Technologie, avant de devenir Ambassadeur de la Mission permanente de la République du Sénégal auprès des Nations unies.

En outre il a été Directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) de janvier 1994 jusqu'en décembre 2011, poste qui l'a le plus propulsé au-devant de la scène internationale, en tant que défenseur infatigable du tiers-monde et des pays en développement face aux grandes puissances économiques et acteur incontournable (à la tête de la Fao) dans la lutte contre la malnutrition et la famine, bref la pauvreté dans le monde.

Auparavant, agronome de formation, Jacques Diouf s'est également illustré à travers son engament pour le développement agricole, notamment de l'Afrique.

C'est ainsi qu'il a eu à occuper de 1965 à 1971 le poste de Secrétaire exécutif du Conseil africain de l'Arachide basé au Nigéria, puis celui de l'Association du développement du riz au Liberia jusqu'en 1977.

LE PRÉSIDENT MACKY SALL SALUE LA MÉMOIRE D'UN «VALEUREUX FILS DU SENEGAL» : «Il a été pour moi un collaborateur efficace»

«Le Sénégal vient de perdre un de ses plus valeureux fils avec le décès, survenu ce samedi 17 août 2019, de notre compatriote Jacques Diouf.

Au cours de sa longue et brillante carrière, l'illustre défunt a occupé d'éminentes fonctions nationales, africaines et internationales, dont celles de Directeur général de la Fao pendant plusieurs années.

Il a été pour moi un collaborateur efficace au début de mon premier mandat. Le décès de M. Jacques Diouf est une perte immense pour notre pays. Je salue sa mémoire et présente mes condoléances émues à sa famille éplorée. Paix à son âme».

QU DONGYU, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FAO : «M. Diouf était un infatigable défenseur de la lutte contre la pauvreté, la faim et la malnutrition»

«L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) tient à présenter ses sincères condoléances à la famille de l'ancien Directeur général qui est décédé hier. M. Diouf a débuté son premier mandat à la tête de la Fao en janvier 1994 et a occupé ce poste jusqu'en décembre 2011.

M. Diouf était un infatigable défenseur de la lutte contre la pauvreté, la faim et la malnutrition. Au nom de la famille Fao, je souhaite transmettre mes plus sincères condoléances à la famille de Jacques Diouf qui a mis son temps, son énergie et son expertise au service de la lutte contre la faim à travers le monde».

MME AMINATA TOURÉ, PRÉSIDENTE DU CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE) : «Jacques Diouf a fait la fierté du Sénégal à la tête de la Fao cet important organisme onusien»

«Notre pays perd un de ses illustres fils avec le rappel à Dieu de Jacques Diouf. Comme Directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), Jacques Diouf a fait la fierté du Sénégal à la tête de cet important organisme onusien.

En patriote, il a mis son expertise à la disposition du président Macky Sall dès son accession à la magistrature suprême. Je présente mes sincères condoléances à sa famille éplorée et prie qu'Allah l'accueille dans son Paradis».

IDRISSA SECK, ANCIEN PREMIER MINISTRE ET SON PARTI, LE «REWMI» : «Un moment fort douloureux pour le Sénégal et une grosse perte pour l'Afrique»

«C'est avec chagrin et beaucoup de tristesse que nous apprenons le décès de Monsieur Jacques Diouf, un modèle de réussite et de fierté sénégalaise. C'est un moment fort douloureux pour le Sénégal et une grosse perte pour l'Afrique.

Le Parti Rewmi et le Président Idrissa Seck présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille éplorée et au peuple sénégalais. Que le bon Dieu lui ouvre les portes du paradis éternel et qu'il repose en paix».

ABDOUL MBAYE, ANCIEN PREMIER MINISTRE ET PRÉSIDENT DE L'ALLIANCE POUR LA CITOYENNETÉ ET LE TRAVAIL (ACT) : «La Nation gardera son souvenir au Panthéon des grands hommes de notre pays»

«Jacques Diouf, une grande figure de l'intelligentsia sénégalaise vient de nous quitter. Formé aux meilleures écoles, sa carrière fut aussi exemplaire. Il a servi son pays dans de hautes fonctions de ministre, de Secrétaire général de la Bceao, de Directeur général de la Fao.

Il représenta de manière émérite le Sénégal dans des organisations internationales. Nous sommes fiers de ce compatriote brillant, digne et de haute stature morale.

Sa famille doit savoir que la Nation gardera son souvenir au Panthéon des grands hommes de notre pays. Qu'elle reçoive nos condoléances les plus attristées. Et puisse Dieu l'accueillir en son Paradis».

HONORABLE DÉPUTÉ OUSMANE SONKO, PRÉSIDENT DU PARTI PASTEF/«LES PATRIOTES» : «Une grosse perte pour le Sénégal, l'Afrique et le monde entier»

«Notre pays a toujours produit de dignes fils qui, après l'avoir servi de l'intérieur, ont su faire rayonner son image par la qualité et la richesse de leur parcours international. Monsieur Jacques Diouf fait partie de ceux-là.

Son élogieux bilan à la tête de la Fao en est la preuve irréfutable. Son rappel à Dieu constitue une grosse perte pour le Sénégal, l'Afrique et le monde entier. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches».

HONORABLE DÉPUTÉ ABDOULAYE WILANE, PORTE-PAROLE DU PARTI SOCIALISTE (PS) : «Un haut commis de l'État, un digne et valeureux représentant du Sénégal»

«Il fut un homme immense, un excellent cadre sénégalais, très bon fonctionnaire et diplomate chevronné qui a su bien représenter notre Pays. C'était un homme de fidélité. Un collaborateur loyal qui respectait et considérait avec révérence les différents chefs d'État du Sénégal et les hautes autorités du pays.

Ce Saint-Louisien bon teint était taillé dans le bois rare des grands hommes du monde. Son exquise urbanité en avait fait de lui quelqu'un de commerce agréable. Je garde de beaux souvenirs de lui qui est resté patriotes engagé et militant constant, lucide et humble.

Il était élu local, national, haut commis de l'État et digne et valeureux représentant du Sénégal. En présentant mes condoléances, celles du Parti socialiste au chef de l'État, à la nation et à sa famille, j'y associe ses amis, collaborateurs et concitoyens de Saint-Louis. Nous élevons des prières pour que le tout Puissant, Allah, l'accepte au Paradis».