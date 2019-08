Ile Maurice: Alliance électorale - La plateforme Obeegadoo s'allie avec le MSM

La première alliance préélectorale qui serait annoncée serait celle de la plateforme Obeegadoo - du moins ce qu'il en reste - avec le bloc gouvernemental MSM-ML. Deux des quatre membres fondateurs, tous des anciens du Mouvement militant mauricien (MMM), Pradeep Jeeha et Vinay Sobrun, se dissocient de la démarche du duo Steve Obeegadoo-Françoise Labelle.

La Plateforme militante a réuni ses troupes à Rose-Hill, hier, dimanche 18 août, et cette éventualité a provoqué de vifs échanges. Pravind Jugnauth aurait exigé que Pradeep Jeeha soit exclu des négociations. Le leader du MSM aurait aussi proposé deux tickets à la Plateforme militante mais sur une base «communale» : Steve Obeegadoo et Françoise Labelle uniquement, soit deux membres de la population générale, réservoir électoral dans lequel le MSM compte faire le plein.

Il a proposé d'offrir un poste de responsabilité à Vinay Sobrun, mais l'entourage de ce dernier avance qu'il ne serait pas intéressé.

Joint au téléphone, Steve Obeegadoo déclare : «Nous n'allons pas intégrer un parti individuellement. Cela ne se fera ni aujourd'hui, ni demain. Par contre, nous faisons partie de la Plateforme militante et est-ce que nous allons opter pour un partenariat pour les élections générales ? Cette question est encore à l'étude. On y réfléchit. Nous tenons des consultations dans toutes les régions où nous nous sommes déjà implantés. Et nous communiquerons avec le public en temps et lieu mais là nous n'y sommes pas encore.»

Quant à Pradeep Jeeha, il confirme. «Je suis au courant de ce qui se passe. J'en ai déjà parlé avec Steve Obeegadoo et je lui ai dit que le MSM n'était pas une option. Je lui ai même dit mes quatre vérités sur le leader de ce parti. Mais il me semble qu'il ait déjà fait son choix. Je ne suis pas partie prenante de cette décision. À ce que j'ai entendu, Pravind Jugnauth lui a clairement fait comprendre qu'il a deux tickets et a déjà fait son choix. Je n'ai pas quitté un paquebot pour embarquer sur une pirogue. La Plateforme militante est maintenant scindée en deux.»