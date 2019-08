Soudan: FDLC Le succès de la démocratie dépend de la paix

Khartoum — Le leadeur aux forces de la déclaration de liberté et de changement (FDLC) M.Babiker Faisal a souligné que le succès de la démocratie dépend de la paix et qu'elle ne réussira pas et ne durera pas avec une guerre continue.

"Nous avons appris de l'expérience que la paix partielle ne résoudra pas les problèmes, ne ramènera pas les déplacées et les réfugiés dans leurs régions et n'arrêtera pas complètement la guerre" a déclaré Faisal à la SUNA.

M.Faisal a déclaré que le document constitutionnel stipulait que les six premiers mois de paix commenceraient dans un délai maximum de trente jours à compter de la formation du gouvernement, ajoutant que le mois de septembre prochain verrait le début de la communication pour une solution politique et une paix globale avec toutes les forces de l'opposition armée au Darfour , Sud-Kordofan et le Nil Blue.