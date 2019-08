Cote d'Ivoire: Variétoscope 2019 - Le come-back de la passionnante émission de culture et de danse

L'emblématique concours de danse et de culture de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI), Varietoscope, revient après 10 ans d'interruption.

Le public et les téléspectateurs de la RTI auront le bonheur de renouer avec cette émission qui est un véritable creusé de talent et de promotion de la culture.

Barthélémy Inabo et le NG 10 annoncent les couleurs et promettent aux téléspectateurs un spectacle haut de gamme pendant un mois et demi. La première manche de l'édition 2019 de Varietoscope s'est tenue le vendredi 16 août à la salle Anoumabo du palais de la Culture.

Quatre groupes étaient en compétition pour la première manche éliminatoire, à savoir Affoubenou de Senandé, DL de Grand Bassam, Dalla de Gon et les héritiers du Mont Kontro de Facobly.

A l'issue de cette première manche, Dalla de Gbon classé 1er s'est qualifié pour la finale. Quant au DL de Grand Bassam classé deuxième, il devra passer par la manche des seconds, c'est-à-dire, la demi-finale pour accéder en finale.

Brassivoire accompagne la RTI pour le retour aux sources avec le come-back de Variétoscope. Cet engagement de Brassivoire aux côtés de varietoscope vise à offrir à la jeunesse et à la population à l'occasion de ces vacances, des moments de convivialité, de passion et de saine distraction.

C'est à travers sa marque locale et nationale « Ivoire », qu'elle a pris le pari d'accompagner l'édition 2019 de varietoscope qui s'impose comme une identité culturelle de la Côte d'Ivoire, un vivier de promotion des talents artistiques.

« Variétoscope est une initiative qui a marqué positivement plusieurs générations ivoiriennes et révélé plusieurs talents artistiques. Son retour au-devant de la scène est pour nous l'expression d'un retour aux sources.

Un retour aux symboles et aux valeurs fortes qui marquent la singulière identité de la Côte d'Ivoire. Brassivoire ne pouvait qu'accompagner ce « retour aux sources » à travers sa marque locale et nationale « Ivoire » a affirmé Mme Bintou Appia Directrice des Affaires Juridiques et Institutionnelles de Brassivoire.

Cette édition mettra en compétition 16 groupes qui vont rivaliser de talent et de créativité pour obtenir l'une des cinq places de la phase finale, a l'issue de laquelle le gagnant de cette édition sera désigné par le jury.

La RTI, le NG10 et Brassivoire entendent pour ce grand retour de Varietoscope offrir aux spectateurs et téléspectateurs une édition « spéciale » avec la promesse que l'utile et l'agréable seront au cœur de cette édition pour le bonheur des ivoiriens ».

Il faut aussi rappeler qu'à l'occasion du grand retour de cette émission culturelle, un village spécial variétoscope " le Varieto village » a été aménagé ; pour permettre au public de se restaurer et de prolonger cette ambiance particulière sur toute la durée du concours avec la bière Ivoire.

La deuxième manche éliminatoire de Variétoscope 2019 aura lieu le vendredi 23 août 2019. Elle mettra en compétition 4 groupes à savoir Vision groupe d'Abobo, Génération consciente de Guiberoua, Achikadouwi d'Anyama et le Bataillon Blindé de Sam de Yopougon.