Madagascar: Kung-fu - Mondial - Avoko officiellement promu Grand Maître

Il est le nouveau Grand Maître du kung-fu wisa malgache. Avoko Rakotoarijaona entre dans l'arène et est au même titre que les autres grands maîtres de cette discipline dans le monde.

Les hauts dignitaires de la discipline et quelques personnalités ont honoré de leur présence ce grand moment pour le kung-fu wisa malgache. Les disciples du Grand Maître « Pierre Be », père fondateur du « Kung-Fu wisa » étaient présents lors de la cérémonie d'hier pour témoigner de leur attachement à cette discipline. C'est sa grand-mère qui n'est autre que la mère du Grand Maître Pierre Mizael alias Maître Pierre Be qui l'a consacré. C'est la fédération malgache de kung-fu wisa qui a organisé cette cérémonie ô combien important et symbolique pour cette discipline. « Je suis prêt à transmettre les bonnes valeurs du kung-fu wisa au peuple malgache.

Le kung-fu n'est pas simplement un sport de combat, mais avant tout, une très belle école de la vie » a expliqué le Grand Maître Avoko Rakotoarijaona. C'est la femme du Grand Maître Pierre Be qui a transmis le « sabre » symbolisant le pouvoir. Lors de cette cérémonie, une séance de démonstration s'est tenue par les disciplines du grand maître. « Notre objectif est aussi de promouvoir cette discipline et de la démocratiser dans les autres régions du pays, à commencer par la création de clubs et l'organisation de différentes formations » a-t-il continué. 40 ans.

1979-2019, Grand Maître Avoko Rakotoarijaona célèbre ses 40 ans de pratique du kung- fu. Après le lancement de la célébration au mois de juin, plusieurs évènements seront encore au programme dont la cérémonie de dimanche qui a reçu l'aval et la bénédiction de la fédération internationale. Pour la petite histoire, Grand maître Avoko a commencé le kung-fu à sept ans à Ambositra en 1979. Il est à l'origine de la constitution de la fédération en 1997. En 1998, il est parti en Chine et a suivi un stage au temple de Shaolin. Il était le premier Malgache à avoir côtoyé ce temple très célèbre et très prisé des adeptes du kung -fu.