Madagascar: Association Hindoue Samaj - Des dons pour l'Akany Avoko tous les mois.

Hier après-midi vers 15 h, l'association Hindoue Samaj, accompagnée de l'ambassadeur de l'Inde, Abhay Kumar, s'est rendue à l'Akany Avoko sis à Faravohitra.

Le but de cette visite était simple, faire un don aux jeunes filles éduquées dans ce centre : onze sacs de riz, des friandises, des bouteilles d'huile, des yaourts et des jus de fruits. Une action qui a ravi bien évidemment ces enfants qui pour l'occasion, ont trouvé un peu de soutien dans leur triste périple. Rappelons que ce centre accueille les jeunes filles qui y sont placées par les juges des enfants, en attente d'un jugement ou bien qui ont été victimes d'agression.

Tous les mois. Ce qui distingue cette action de l'association Hindoue Samaj des autres actions sociales, c'est qu'elle va se poursuivre tous les mois selon le président de l'association, monsieur Sanjeev Hematlal. Les donateurs vont donc revenir une fois par mois pour remettre aux jeunes filles de ce centre de quoi manger. Et elles en ont grandement besoin car tout le monde le sait, lorsqu'on est placé dans un centre d'accueil surtout en raison d'une bêtise, on est le plus souvent rejeté par ses proches et par la société. Or, le fait de se retrouver là ne signifie aucunement qu'elles ne vont plus retrouver le droit le chemin.

Remerciement émouvant. Pour témoigner leur reconnaissance à l'association, les jeunes filles de l'Akany Avoko Faravohitra ont préparé une chorégraphie aux invités qui étaient sur place. Une courte chorégraphie certes, mais qui provenait certainement du coeur en regardant dans les yeux de ces enfants. Le geste a été reçu avec des applaudissements de la part de ceux qui ont eu la chance d'y assister. Enfin, le prochain rendez-vous est déjà fixé entre l'association Hindoue Samaj et l'Akany Avoko Faravohitra.