Cote d'Ivoire: Régions du Cavally et du Guémon - L'Alliance pour le changement explique le PsGouv

Coulibaly Fononna Cheick Ahmed président de l'Apc (Alliance pour le changement) a sillonné du 15 au 18 août 2019 plusieurs villages des régions du Cavally et du Guemon pour expliquer le programme social du gouvernement.

Il a, au cours de son périple qui l'a conduit dans les villages de Diedrou dans le département de Bangolo et Guinkin dans le département de Guiglo, invité les jeunes et les femmes des deux régions à préserver la sécurité et la stabilité du pays entrepris par le président Alassane Ouattara et le Rassemblement des houphouetistes pour le développement et la paix (Rhdp).

Coulibaly a expliqué que son mouvement veut se donner pour principale mission, la consolidation des actions de paix entreprises par le président Alassane Ouattara.

Et surtout amplifier les bienfaits du gouvernement dirigé par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et cela, pour que les gens comprennent que le développement, la paix et la réconciliation des ivoiriens, c'est Alassane Ouattara.

Il l'a répété partout où il est passé non sans appeler tous les jeunes du grand ouest à ne mener aucune activité à même de menacer la paix, la sécurité ou la stabilité.

Le président de l'Apc a rappelé les grandes actions et projets gouvernementaux qui ont été réalisés aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans les régions du Guémon et Cavally.

Au plan national, il a parlé du recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH et de la couverture maladie universelle un autre axe majeur de la politique gouvernementale.

Parlant des actions du gouvernement au plan local, le président de lAPC, a indiqué qu'aucune région n'a été omise et les régions de l'ouest peuvent se réjouir de compter parmi les régions bénéficiaires des actions gouvernementales.

Ces actions sont entre autres, le bitumage de l'axe Blolequin-Toulepleu-frontière, la construction des écoles et centres de santé.

À Diedrou, il a investi le président des coordinations APC des districts des montagnes en la personne de Douan Noël et remis des mandats aux différents points focaux.

À Guinkin dernière étape de son périple dans la sous-préfecture de Kaadé, Coulibaly Fononna Cheick Ahmed a parrainé la finale du tournoi de la cohésion sociale doté du trophée du premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Au nom du premier ministre Gon Coulibaly, il a offert aux jeunes de ladite localité 2 tonnes de ciment pour la réhabilitation du foyer des jeunes Amadou Gon Coulibaly.