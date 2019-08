Burkina Faso: JNA 2019 au Nord - Les populations invitées à planter utile pour les générations futures

A l'instar des autres régions du Burkina la Direction Régionale du Nord de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique, en collaboration avec les autorités régionales, provinciales et les populations, ont procédé dans le cadre de la Journée Nationale de l'Arbre 2019 (JNA) à une plantation d'arbres à Cissin village rattaché à la commune de Ouahigouya.

Cette JNA placée sous le thème : « Arbre et Education pour une Economie Verte » revêt une importance très capitale car la région du Nord est confrontée depuis quelques décennies à d'énormes défis sans précédent.

Au nombre de ces défis se trouve le changement climatique qui, de par son ampleur et son intensité, affecte la vie socioéconomique de la population marquée par sa forte dépendance de ses moyens de subsistance aux ressources naturelles.

Cette année, le Gouvernement à travers le ministère en charge de l'environnement a décidé d'adopter des mesures fortes, rompant ainsi avec les anciennes pratiques qui se sont révélées peu performantes, d'où l'institution de la Journée Nationale de l'Arbre (JNA) à compter de cette campagne de reforestation 2019.

L'objectif principal à en croire les organisateurs de la campagne, est d'éveiller les consciences tant au niveau national que régional pour la restauration des terres dégradées et la lutte contre la désertification, la promotion de la plantation d'espèces locales pourvoyeuses de produits non ligneux etc.

Kabou Séni Haut-commissaire de la province du Yatenga qui a présidé la cérémonie de lancement de la campagne a invité en particulier les Maires des communes à la mobilisation effective et soutenue des citoyens, pour l'exécution efficiente des différentes activités de plantations d'embellissement, d'aménagements paysagers, de création de forêts communales et de reboisements compensatoires, etc. les partenaires techniques et financiers qui soutiennent inlassablement les laborieuses populations de la région du Nord dans la quête d'adaptation et de résilience face aux effets néfastes du changement climatique ont été remercié par l'autorité .

« Au nom de Monsieur le Ministre de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique, j'invite tous les acteurs, associations, groupements, ONG, populations de la région du nord à planter utile, c'est-à-dire à planter un nombre raisonnable de plants, à protéger et à entretenir pour notre survie et celle des générations futures » a soutenu la première responsable de la province du Yatenga avant de donner le top de départ de la campagne sur le territoire régional.