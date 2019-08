Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Première journée - V.Club déroule, DCMP marque le pas

Le coup d'envoi de la 25e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) a été donné le vendredi 17 août au stade des Martyrs de Kinshasa, avec le résultat nul de zéro but partout entre le Daring Club Motema Pembe (DCMP) new-look et le FC Lubumbashi Sport.

Le samedi 18 août, le FC Renaissance du Congo a battu le Racing Club de Kinshasa (RCK) par trois buts à un, avec la réalisation d'Iana Losi à la 32e minute, et le doublé de Sidibe à la 28e et 72e minute. Ntumba Libanza a marqué l'unique but du RCK à la 39e minute. Notons que l'équipe tuteurée par le pasteur évêque Pascal Mukuna a fini la partie à dix avec l'exclusion à la 76e minute de Kanda Tshifuaka.

La première journée de la 25e édition du championnat national a continué le dimanche 18 août 2018 au stade des Martyrs, l'AS V.Club a marché sur l'AS Simba de Kolwezi par quatre buts à zéro. Jérémie Mumbere a ouvert la marque dès la cinquième minute de jeu, avant le deuxième but de Mukoko Tonombe à la 43e minute. Mumbere est revenu à la charge à la 44e minute pour un doublé, but inscrit de la tête sur un centre du latéral droit international Djuma Shabani. Et l'attaquant César Manzoki a clos la série à la 55e minute avec le quatrième but des Dauphins Noirs qui entame idéalement cette 25e édition du championnat de la Linafoot. Le même dimanche au stade Kashala Bonzola de Mbuji-Mayi, le club local de Sa Majesté Sanga Balende a été contraint au partage par le CS Don Bosco de Lubumbashhi par le score de deux buts partout.