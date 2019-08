Congo-Kinshasa: Lutte contre Ébola - Organisation d'une caravane motorisée

La caravane placée sur le thème « Lutte contre Ébola et l'engagement communautaire » a été organisée, le dimanche 18 aout, à Beni dans l'objectif de sensibiliser la population aux activités de contrôle sanitaire aux points d'entrée et de contrôle.

Pour renforcer la lutte contre la maladie à virus Ébola, des équipes de riposte ont été implantées dans le différents points d'entrée pour prélever la température des voyageurs. Selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé, depuis le début de l'épidémie, le cumul des voyageurs contrôlés aux points de contrôle sanitaire jusqu'au 16 août 2019 est de quatre-vingt-six millions.

À ce jour, un total de quatre-vingt-dix-huit points d'entrée et de points de contrôle sanitaire ont été́ mis en place dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri afin de protéger les grandes villes du pays et éviter la propagation de l'épidémie dans les pays voisins. Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de deux mille huit cent soixante-dix-sept dont deux mille sept cent quatre-vingt -trois confirmés et quatre-vingt-quatorze probables.

Le nombre de décès s'élève à mille neuf cent trente-quatre dont mille huit cent quarante confirmés et quatre-vingt-quatorze probables. Huit cent soixante-deux personnes ont été par contre guéries. Trois cent quatre-vingt-sept cas suspects sont en cours d'investigation.

On note, par ailleurs, que neuf nouveaux cas ont été confirmés, dont cinq au Nord-Kivu, notamment deux à Katwa, un à Kayna, un à Musienene et un à Pinga, trois en Ituri, à Mandima et un au Sud-Kivu à Mwenga. Une nouvelle zone de santé a été affectée au Nord-Kivu. Un agent de santé, vivant et vacciné, figure parmi les nouveaux cas confirmés de Kayna. Le cumul des cas confirmés et probables parmi les agents de santé est de cent cinquante-quatre soit 5 % de l'ensemble des cas confirmés et probables, dont quarante et un décès.