Congo-Kinshasa: Europa League - Mbokani qualifie Antwerp pour les barrages

Dieumerci Mbokani est l'homme providentiel d'Antwerp en ce début de saison. Déjà décisif en Jupiler Pro League (D1 Belge), il a été le sauveur du club anversois pour sa qualification aux barages de l'Europa League, la C2 européenne.

Après un retour réussi sur la scène européenne lors du match aller au Stade Roi Baudouin, l'Antwerp, malgré en difficulté, ont réussi un grand coup contre l'équipe Viktoria Plzen en République Tchèque. Dieumerci Mbokani était incertain pour le match retour du tour préliminaire de l'Europa League de football.

Face à Viktoria Plzen, l'attaquant congolais a débuté sur le banc des remplaçants, laissant sa place, au coup d'envoi de la partie, à un autre Congolais, Jonathan Bolingi (ex-Standard et Mouscron) . Après avoir battu l'équipe tchèque (0-1) au stade Roi Baudouin de Bruxelles, l'équipe d'Anvers était en difficulté lors de ce match retour. Ils ont tenu pendant 80 minutes, avant que Krmencik, attaquant de Viktoria Plzen plante deux buts à la 81e minute et à la prolongation 97e minute.

Entrée de Mbokani...

Dieumerci Mbokani qui n'était pas au top de sa forme pour cette rencontre avait fait son entrée juste avant la pause, monté à la place de Bolingi qui était blessé. Alors qu'Antwerp se voit loin de la qualification, c'est l'expérience de l'attaquant congolais Mbokani qui finira par payer. Il va inscrire le but de la qualification à la 113e minutes pendant que son équipe était menée et en infériorité numérique, après l'exclusion d'Abdoulaye Seck. « L'intention première était de rester en Belgique, mais après avoir consulté l'entraîneur, j'ai décidé de prendre l'avion », a expliqué Mbokani à Het Laatste Nieuws après la rencontre. « Je ne savais même pas si j'étais capable de monter au jeu. Je me suis dit qu'une demi-heure pouvait le faire. Mais ensuite, Jonathan (Bolingi) a dû sortir ... J'ai dit aux garçons que j'allais marquer et j'ai fait mon travail », a conclu l'attaquant congolais.

Qualification pour les barrages

Le but de Dieumerci Mbokani permet à Antwerp d'être qualifié pour les barrages de la C2 européenne, et d'affronter le club néerlandais d'AZ Alkmaar, tombeur des Ukrainiens de Mariupol (0-9, 0-4 à l'aller). Le vainqueur de cette double confrontation programmée (22 et 29 août) validera son ticket pour la phase de poules.