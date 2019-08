Cote d'Ivoire: Recouvrement fiscal du 2ème trimestre 2019 - La DGI réalise un écart négatif de 1,1 milliard

702,1 milliards de FCFA pour un objectif de 703,2 milliards. C'est le montant mobilisé par la Direction générale des impôts, au titre des recettes fiscales du 2ème trimestre de l'année 2019.

Ce résultat a été annoncé, hier, à l'hôtel Radisson Blu, à l'ouverture du séminaire bilan 2ème trimestre et 1er semestre et perspectives pour le 3ème trimestre 2019 par le DG des Impôts, Ouattara Sié Abou.

Relevant un écart négatif de 1,1 milliard de FCFA soit un taux de réalisation de 99,8%. Ouattara Sié Abou a également précisé que ce résultat global est en hausse de 7,3 % par rapport à celui de la même période de l'année 2018.

En ce qui concerne le 1er semestre, la Direction générale des impôts a mobilisé 1 193,2 milliards de FCFA pour un objectif de 1 196,5 milliards de FCFA. Donnant un écart négatif de 3,3 milliards pour un taux de réalisation de 99,7%.

En vue d'atteindre, voire dépasser l'objectif de 630 milliards de FCFA assignés au titre du 3ème trimestre 2019, le DG a exhorté les agents à retrousser les manches pour affronter les défis qui sont d'ailleurs surmontables.

« La réalisation de ce objectif est à notre portée au regard du potentiel économique de la Côte d'Ivoire et de notre organisation qui se renforce, chaque jour, un peu plus avec l'appui des nouvelles technologies qui simplifient et assurent la rapidité et la fluidité dans l'exécution de nos tâches », a-t-il dit.

Au nom du Secrétaire d'Etat, en charge du Budget, Yaya Keho, directeur de cabinet adjoint dudit Secrétariat d'Etat, a relevé que « la progression de 7,3% par rapport à 2018 est appréciable ».

Avant d'inviter Ouattara Sié Abou et ses collaborateurs à mettre tout en œuvre pour assurer efficacement l'accélération et l'exécution du plan annuel de contrôle général, le contrôle de la redevance industrielle, le renforcement du recouvrement des arriérés, l'intensification du contrôle conjoint DGI-DGD et bien d'autres tâches à eux dévolues.