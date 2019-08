Cote d'Ivoire: Béoumi - Les chefs traditionnels initient une caravane pour la paix

Plusieurs mois après la crise intercommunautaire qu'a connue le département de Béoumi, des chefs cantons et chefs traditionnels, membres de la Chambre des rois et chefs traditionnls de Côte d'Ivoire et la Cour royale de Sakassou ont entamé mercredi 14 août 2019, une campagne de sensibilisation sur la culture de la paix et la cohésion dans ce département.

"Nous irons dans tous les villages du département de Béoumi pour promouvoir la paix, le rassemblement, la concorde et faire bloc autour des valeurs qui nous unissent tous", à déclaré le chef de cette mission Nanan N'goran Koffi 2, par ailleurs président régional de la chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.

Le lancement de cette campagne a été marqué plus tard par une rencontre avec les chefs de villages et guides musulmans du département de Béoumi à la résidence du chef canton Kondéh dans cette ville .

À la chefferie kondêh et guides musulmans, Nanan N'goran Koffi 2 , les a exhortés à adhérer à cette campagne qui durera jusqu'au 5 octobre prochain afin de la réussir.

Face à l'immensité de la tâche, il en appel à la prise de conscience de tous. "Nous devons amener nos populations à tuer en eux les sentiments de haine et d'orgueil pour s'engager résolument sur le chemin de la paix", expliqué Nanan N'goran Koffi 2.

Nanan Ago Barthélémy, chef du canton Kondéh et Bamo Kéïta, imam central de la mosquée de Béoumi se sont engagés et ont engagé tous leurs collaborateurs à tous mettre en œuvre pour mener ensemble cette campagne afin de faire du département de Béoumi, un havre de paix et de cohabitation.

"Il nous faut mettre tout en œuvre afin de faciliter cette campagne dans nos 98 villages. Les chefs cantons et chefs traditionnels de la région de Gbêkê sont unis autour de nous.

La Côte d'Ivoire est unie autour de nous. Il nous appartient de saisir cette main tendue des chefs cantons et chefs traditionnels", a dit Nanan Ago Barthélémy.