Congo-Kinshasa: Kwango - Jean-Marie Peti Peti lance la vente de la vignette et de la patente

Pour lui permettre de rendre effectif le programme d'action du gouvernement adopté à l'unanimité, le 8 juin 2019 par les Députés provinciaux du Kwango, le Gouverneur de cette province, M. Jean-Marie Peti Peti Tamata, vient de lancer la double campagne de vente de la vignette et de la patente.

La cérémonie a eu lieu, le samedi 10 août 2019 à Kenge, chef-lieu de cette province devant les autorités politico administratives de cette province.

Le 1er citoyen du Kwango, Jean-Marie Peti Peti Tamata (JMPPT), a indiqué dans son message, que son avènement à la tête de la province du Kwango marque le signe du décollage qui va redonner de l'espoir et un avenir radieux à la population du Kwango. Parce que selon lui, il jette les jalons du développement de cette province.

Ce développement ne pouvait pas se matérialiser sans les ressources financières nécessaires. C'est ce qui justifie le lancement de cette double campagne de vente de la vignette et de la patente qui va donner aux autorités du Kwango les moyens financiers qui leur permettra de concrétiser leur programme d'action.

"Cet ambitieux programme appeler à booster le développement du Kwango ne saurait se réaliser ni avec les ressources de la rétrocession, du reste dérisoires et périodiques, ni avec celles extérieures, d'ailleurs inexistantes", a-t-il dit.

Il a profité de cette occasion pour attirer l'attention de tous sur le fait que sa province compte beaucoup sur ses ressources propres qu'il entend maximiser à travers cette double campagne de vente de la vignette et de la patente.

Il en appelle à l'implication de toutes les institutions provinciales dans l'accompagnement sans faille des agents de la DPRK, Direction Provinciale des Recettes du Kwango, déployés sur le terrain et à ces derniers de faire preuve de bons patriotes. "Car toute attitude contraire à cette démarche sera sanctionnée sévèrement", a-t-il souligné.

Auparavant le Directeur général de la DPRK, André Fwampa Munongo a fait savoir que la province attend beaucoup de cette double campagne car elle permettra de mobiliser et de maximiser les recettes nécessaires pour la matérialisation effective du programme du gouvernement provincial du Kwango. Il a invité toutes les autorités et les forces du Kwango de se l'approprier en faisant preuve du civisme fiscal sans pareil. Le Dg André Fwampa Munongo invite les assujettis à s'acquitter librement de leur devoir civique pendant cette phase de paiement volontaire afin d'être épargné des ennuis des agents et des pénalités qui s'en suivront. " Que celui qui est concerné par la paie de la vignette et la patente puisse payer librement", a-t-il dit.

Le Dg André Fwampa Munongo a profité de cette occasion pour annoncer à la population, que hormis les deux actes, son institution procédera au recouvrement des autres actes longtemps restés en souffrance qui impactait négativement sur le budget de la province. Il s'agit de l'impôt foncier, de l'impôt sur le revenu locatif, la taxe de permis de coupe etc. La cérémonie s'est clôturée par la vente symbolique de la vignette et la patente. On a vu le gouverneur Jean- Marie Peti Peti et son vice-gouverneur Kangulumba, le président de l'Assemblée provinciale, les ministres provinciaux, le Dg André Fwampa Munongo ainsi que les autres opérateurs économiques du Kwango défiler, tour à tour, pour acheter la vignette de leurs véhicules à la grande satisfaction de la population présente à la cérémonie.

Les politiques du Kwango habitant Kinshasa et dans d'autres provinces de la RDC sont également concernés par cette double campagne. S'ils aiment bien le développement de leur province, ils sont appelés à aller acheter la vignette à Kenge.