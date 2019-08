Soudan: Des pluies torrentielles dans l'Etat de Méroé

Méroé — De grandes parties de la localité de Méroé, Etat du Nord, ont été touchées par de fortes pluies torrentielles, dimanche, qu'ont gravement endommagé un certain nombre de maisons et de plantations.

Le Wali major général Mohammad Al-Hassan Al-Sa'ouri a inspecté un certain nombre de zones touchées à Méroé, Karima, Sheba et de Barkal, accompagnés par un certain nombre de responsables de la sécurité et de la direction exécutive dans l'Etats et les localités.

Le Wali a dirigé d'accélérer le traitement du drainage et d'ouvrant des canaux et en prenant les mesures de précaution nécessaires pour éviter les dangers et les dommages de la saison des inondations.