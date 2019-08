Tanzanie: Ally Samatta - Le Tanzanien met un flou sur son avenir

Arrivé au Racing club de Genk en provenance du TP Mazembe en 2016, l'attaquant tanzanien Ally Mbwana Samatta est sous le feu des projecteurs après une saison réussie (33 buts en 52 matchs). Resté sur cette même dynamique en ce début de Jupiler Pro League, le joueur de 26 ans est plus que jamais convoité.

Auteur d'un triplé le week end dernier face Waasland-Beveren, il a encore une fois épaté plus d'un. A l'issue de cette rencontre, Ally Samatta réponds à une question sur son avenir.

« Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je suis footballeur et j'ai envie de m'amuser. Et de marquer », a-t-il laissé entendre à Pro League. Avant d'ajouter : « Pour le moment, je suis ici et j'en suis content. Je joue pour Genk et je me donne à 100% pour que l'équipe continue de gagner ».

Pour rappel, la gachette tanzanienne a déjà trouvé le chemin des filets à 4 reprises en autant de matchs cette saison.