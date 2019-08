Maroc: 32.000 pèlerins marocains ont accompli le pèlerinage cette année

Retour de la délégation officielle marocaine pour le Haj

La délégation officielle marocaine pour le pèlerinage est arrivée, dimanche, à l'aéroport de Rabat-Salé en provenance des Lieux Saints de l'islam, après avoir accompli le rite du Hajj au titre de l'année 1440 de l'Hégire.

Conduite par Hammou Ouheli, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargé du développement rural et des eaux et forêts, elle est notamment composée de Mhamed El Atfaoui, gouverneur de la province d'Azilal et Taib Anjar, juge, président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, premier vice-président de cette Cour.

Elle est également composée de Mohamed Basri, ambassadeur, directeur des Affaires consulaires et sociales au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et du colonel Abdelwahab Lagnaoui, commandant du 4ème Bataillon munitionnaire.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Hammou Ouheli a assuré que l'organisation du Hajj cette année a été une réussite à tous les niveaux et que les pèlerins marocains ont accompli les rituels dans un climat empreint de sérénité, saluant à cet égard les efforts des encadrants et des missions médicale et administrative.

Il a, en outre, exprimé ses remerciements au serviteur des Lieux Saints de l'Islam pour avoir veillé à ce que le pèlerinage se déroule dans des conditions optimales. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a accordé une audience, le 29 juillet dernier au Palais Royal à Tétouan, à la délégation officielle avant son départ à destination des Lieux Saints de l'Islam.

Le nombre de pèlerins marocains cette année est estimé à environ 32.000, dont 22.000 de l'organisation officielle et 10.000 inscrits dans les agences de voyages.

Selon les autorités saoudiennes, le nombre de pèlerins au titre du Hajj 1440 aurait atteint 2.489.406, dont 1.855.000 pèlerins venus de l'étranger.