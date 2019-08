Afrique: Patricia Moser élue Présidente du Comité technique d'examen des propositions

Genève — Le Comité technique d'examen des propositions, un groupe d'experts indépendants qui examinent les demandes de financement faites au Fonds mondial, a élu à sa présidence Mme Patricia Moser.

Mme Moser est une éminente économiste de la santé publique originaire des États-Unis qui a plus de trente ans d'expérience de l'amélioration à la fois de l'accès aux services et des résultats en matière de santé dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire.

Elle a largement contribué aux efforts déployés pour que le VIH, la tuberculose et le paludisme ne soient plus des obstacles majeurs à une meilleure santé et pour appuyer des systèmes de santé plus solides, éléments indispensables pour en finir avec les épidémies.

Après une carrière remarquable menée à la Banque asiatique de développement, à la Millennium Challenge Corporation des États-Unis, à la Coalition internationale pour la santé des femmes et à l'Agence des États-Unis pour le développement international, Mme Moser est aujourd'hui consultante indépendante et traite des politiques en matière de santé.

« C'est un honneur de contribuer à la garantie de la qualité technique des subventions du Fonds mondial, » explique Mme Moser.

« Ces programmes sauvent des millions de vies chaque année, et soutiennent les pays pour qu'ils répondent aux besoins de santé de certaines des populations les plus vulnérables au monde. Obtenir les meilleurs résultats possibles de ces subventions est essentiel pour mettre un terme aux épidémies. »

Le Comité technique d'examen des propositions est composé d'experts en matière de VIH, de tuberculose et de paludisme, de systèmes de santé et de questions transversales liées au développement.

Il comprend des spécialistes en investissement stratégique et en financement durable, comme Mme Moser, qui veillent à ce que les investissements du Fonds mondial soient aussi efficaces et pérennes que possible.

Le Comité technique d'examen des propositions évalue chaque demande soumise au Fonds mondial pour des financements afin de s'assurer de leur bien-fondé technique et de leur alignement sur les stratégies nationales de santé.

Outre la recommandation des financements, le Comité a un rôle important à jouer dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie du Fonds mondial en tant qu'organe consultatif du Conseil d'administration.

Mme Moser succède à M. Jeremiah Chakaya, originaire du Kenya. Elle a entamé son mandat de deux ans en tant que présidente en août 2019.