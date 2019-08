Sénégal: Mame Aly Konté repose désormais à Mbour

Mame Aly Konte, ancien journaliste de Sud Quotidien, décédé le dimanche 18 août à Mbour, a été inhumé hier lundi dans cette ville qui l'a vu naître. Avec son rappel à Dieu suite à un malaise, Mbour est orphelin d'un journaliste versé totalement dans le développement durable.

Son inhumation s'est faite sous les yeux de ses amis et collègues de toujours, en plus de sa famille, ses parents et autres proches. Une complicité vécue jusqu'au bout avec des confrères. Abdou Karim Diarra et Ablaye Barry ont tenu à l'accompagner dans son voyage sans retour.

Mamadou Lamine Diatta, Bassirou Sow, Omar Diaw, Bacary Domingo Mané, Abdoulaye Cissé, Malick Rocky Ba avec qui il avait partagé la même rédaction, celle de Sud Quotidien, l'ont conduit à sa dernière demeure.

L'affection et l'attachement au défunt MAK ont poussé certains journalistes, amis et parents à de fortes émotions. Son quartier, le Thiocé-Ouest et la ville de Mbour perdent avec son décès, un homme dévoué à la tâche et toujours à la recherche de la persévérance.

Forgée par une éducation militante, avec comme sacerdoce de faire de bonnes actions quotidiennes, un sens aigu du devoir, c'est le constat le mieux partagé par ses connaissances.

Au service de sa famille, de sa communauté mandingue et de sa ville, sa disponibilité sans faille fuse des multiples témoignages faits sur sa personne, un homme de bien. Une phrase me traverse encore, il y a vingt et un ans.

Suite à des critiques et en proie à un découragement, ses conseils furent: «Grand Niébé, sois patient, tout métier s'apprend. Ecrire pour Sud n'est pas facile».

Ancien Grand reporter du journal Sud Quotidien, des publications témoignent de ses compétences dans les approches de traitement des questions liées au Développement durable, la Science, l'Environnement...

Homme de culture, il aimait pousser à la concertation sur des questions transversales. Il quitte la Collectivité Mandingue de Mbour... à jamais.

Son engagement était sans faille pour la conservation des valeurs et coutumes positives. Il partageait son temps entre organiser ou arbitrer des matchs de foot, jouer à la pétanque, recevoir, fréquenter ou discuter avec des parents et amis, ou, aller au champ qu'il va laisser orphelins. «Papa Dia» comme aimait à l'appeler son grand frère Ibrahima Konté, dépeuple notre environnement affectif et laisse un vide difficile à combler.

Géographe de formation, il devient par la suite journaliste après avoir déposé son baluchon à la rédaction de Sud Quotidien.

