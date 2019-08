Ile Maurice: Faux affidavit allégué - Me Feroza Moolna se retire du comité ad hoc

Me Feroza Moolna, Senior Attorney, a décidé de se retirer du panel institué pour enquêter sur le cas Jaykar Gujadhur. Elle a fait part de sa décision par le biais d'une lettre qu'elle a envoyée à la Mauritius Law Society, hier lundi 19 aout.

Cela fait suite à une correspondance de Mahen Kevin Hurhangee, (dont les allégations contre Jaykar Gujadhur ont provoqué la démission de celui-ci comme vice-président de la Law Society et la mise sur pied du panel d'avoués). Il avait remis en question la présence de Me Feroza Moolna sur le comité ad hoc mis en place par la Law Society après un «like» du fils de la Senior Attorney sur un commentaire en faveur de Me Jaykar Gujadhur.

«(...) I am hereby taking strong objection to Mrs Feroza Moolna forming part of, and taking part in, the aforesaid ad hoc committee (...) It is apposite and germane here to note that Mr Nabil Moolna, a lawyer and son of Mrs Feroza Moolna, is one among those who have liked (an) abovesaid untrue, incorrect and misleading commentary», avait deploré Mahen Kevin Hurhangee.

Contactée par l'express, Me Zubeida Salajee, présidente de la Law Society, nous a fait comprendre qu'elle ne se prononcera pas sur cette affaire, avant avoir émis un circulaire à ses membres.