Congo-Kinshasa: Le Sud-Kivu touché à son tour par Ebola

Après le Nord-Kivu et l'Ituri, c'est le tour de la province du Sud-Kivu qui est devenue la troisième province de la RD. Congo touchée par la fièvre hémorragique à virus Ebola depuis son retour en août 2018.

Chemin faisant, cette épidémie a déjà causé la mort à plus de 1913 personnes. Et pourtant, pas plus loin que vendredi 16 août dernier, deux personnes touchées par le virus Ebola ont été identifiées dans le territoire de Mwenga, dans la province de Sud-Kivu.

Selon le communiqué rendu public le samedi 17 août dernier par les autorités du pays, avec le concours du Docteur Jean-Jacques Muyembe qui est à la tête des équipes de riposte depuis près d'un mois, une femme de 24 ans avec son enfant mâle de 7 mois ont été identifiés comme porteurs du virus Ebola.

Malencontreusement, la jeune femme, aussitôt arrivée de Beni, est décédée et son enfant a été mis à l'isolement avant de débuter sa prise en charge médicale, a expliqué le communiqué. A en croire le Professeur Jean-Jacques Muyembe, toutes personnes ayant été en contact avec ces deux cas, 120 ont été listées et sont en cours d'identification pour être ensuite vaccinées. «La situation est sous contrôle», a assuré le responsable de la riposte contre l'Ebola.

Un grand tournant...

Cette annonce de la découverte de ces deux personnes dans la province du Sud Kivu était intervenu pendant que les autorités sanitaires américaines et le comité en charge de piloter la riposte faisaient part de la semaine des résultats concluants de deux molécules, le Mab114 et le REGN6EB3, ces dernières ont été testées depuis novembre dernier dans le cadre de la lutte contre Ebola à Bikoro, dans la province de l'Equateur, avec le slogan "il est désormais possible de guérir d'Ebola". « Ce sont donc ces deux molécules que nous allons utiliser, parce que d'après les résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent, ce sont ces deux molécules qui sont efficaces », a expliqué le Docteur Muyembe.

Le comité en charge de la riposte, a qualifié un grand tournant, ces deux molécules, le Mab114 et le REGN6EB3 qui étaient jusqu'à présent testées au côté de deux autres produits notamment, le ZMapp et le Remdesivir, vont d'ores et déjà être privilégiés pour remédier à la défiance des populations sur terrain. « Il faut que les patients comprennent qu'il est désormais possible de guérir d'Ebola et que le plus tôt il se signale, le plus il y aura de chance de guérir», précise Muyembe.