Seychelles: Les Seychelles et L'UE négocient un accord de pêche de 30 millions d'euros

Les Seychelles et l'Union européenne (UE) ont entamé lundi la première série de négociations en vue d'un nouvel accord de partenariat pour un protocole pour une pêche durable.

L'accord entre l'UE et les Seychelles est entré en vigueur en 2007 et dure jusqu'au mois de novembre. Le protocole actuel de six ans de l'accord prendra fin le 17 janvier de l'année prochaine.

Charles Bastienne, ministre de la Pêche et de l'Agriculture, dirige la délégation des Seychelles aux négociations qui se déroulent dans la nation insulaire. La délégation de l'UE est dirigée par Emmanuel Berck, responsable adjoint des négociations commerciales et des accords de partenariat pour une pêche durable de la direction générale des affaires maritimes et de la pêche.

La négociation se déroule aux Seychelles jusqu'au mercredi 21 août. . (Ministry of Fisheries and Agriculture) Photo License: CC-BY

L'accord de partenariat pour une pêche durable est un accord de coopération de longue date entre l'UE et les Seychelles, qui permet aux navires de l'UE de pêcher dans les eaux relevant de la juridiction des Seychelles.

Dans le cadre du protocole sur la pêche, l'UE fournit aux Seychelles une contribution financière totale de 30 millions d'euros, frais d'accès compris, pour ses navires de pêche opérant dans les eaux de la nation insulaire. Le protocole établit également les règles et procédures administratives pour la mise en œuvre de l'accord, y compris un soutien financier au développement durable de la pêche.

L'accord et le protocole actuels sont évalués à 30,7 millions d'euros.

Les Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, ont conclu des accords de pêche avec l'Union européenne, anciennement la Communauté européenne, depuis la fin des années 90.

Le protocole sur la pêche, ainsi que l'accord de partenariat économique que les Seychelles ont conclu avec l'UE ont généré tout au long de l'année d'importants avantages économiques pour la nation insulaire. Ces deux accords complémentaires ont fait des Seychelles le deuxième exportateur de conserves de thon sur le marché de l'UE.

La pêche est le deuxième contributeur de la nation insulaire.

Les négociations pour un nouvel accord de partenariat et un protocole de pêche durables se dérouleront jusqu'au mercredi 21 août.