Cote d'Ivoire: Daloa - Le guichet emploi jeune ouvert

Le préfet du département de la région du Haut-Sassandra, préfet du département de Daloa, Bako Digbé Anatole-Privat, représentant le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Touré Mamadou a procédé officiellement, vendredi 09 août 2019 à l'ouverture du guichet emploi de la commune de Daloa en présence des élus, des cadres, des directeurs et chefs de service, des chefs religieux et coutumiers ainsi que de nombreuses autres personnes.

Selon le représentant du ministre Touré Mamadou, la question de l'emploi est au cœur de l'agenda du gouvernement .

C'est pourquoi, il a soutenu que l'ouverture des guichets emplois jeunes dans les communes plates-formes locales des services, universités et grandes écoles publiques répond à cette volonté de l'État de renforcer le dispositif de prise en charge des jeunes sur le marché du travail et de faciliter leur accès aux opportunités d'emploi.

Il a indiqué que ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du Programme social du gouvernement (2019-2020), permettra de rapprocher le service public de l'emploi des jeunes de la commune de Daloa pour mieux les accompagner sur les problématiques liées à leur employabilité et à leur insertion professionnelle.

"L'ouverture des guichets emploi rentre dans une stratégie globale; cohérente au service d'une prise en charge efficace du jeune demandeur d'emploi dans le respect des principes d'égalité, d'accès pour tous et de gratuité de prestations offertes par le service public de l'emploi.

Le guichet unique constitue donc le premier point de contact du service public de l'emploi avec les jeunes." , a-t-il indiqué.

Rassurant que tous les jeunes pourront bénéficier de l'accompagnement du guichet emploi jeune, le préfet a exhorté les jeunes de sa circonscription à fréquenter ce guichet pour bénéficier des opportunités offertes .

" Ce qui permettra de sédentariser les jeunes désespérés et de réduire ainsi le taux d'immigration clandestine", a expliqué le mandataire du ministre Touré Mamadou.

Le maire de Daloa, Gbélly Stéphane Auguste et le président de la jeunesse communale, Soro Mamadou, ont salué l'ouverture du guichet emploi jeune et exprimé leur gratitude au président de la République et au ministre de la promotion de la Jeunesse et de l'emploi des jeunes.

" Ces animateurs du guichet emploi auront pour mission d'accueillir, d'informer, d'orienter les demandeurs d'emploi sur les opportunités d'insertion professionnelle selon leur besoin et selon leur profit." a pour sa part expliqué Koné Yaya , chef de l'agence emploi Jeune de Daloa.