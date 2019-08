Angola: Jean Jacques dans l'équipe technique du Primeiro d'Agosto

Luanda — L'ancien athlète Jean Jacques da Conceição fait partie de l'équipe technique du club senior masculin de basketball du Primeiro d'Agosto pour la saison 2019/2020, selon la page Facebook de la formation militaire.

En 21 ans de carrière, l'ancien international, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations à sept reprises (1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2001 et 2003) secondera Paulo Macedo à la tête de l'équipe technique qui intègre également Miguel Lutonda.

Agé de 55 ans, le poste est l'une des plus grandes référence de la discipline en Angola et en Afrique, étant l'unique Africain élu en 2013 par la FIBA ??pour le "Hall of Fame", dont l'objectif est de refléter l'histoire du basketball et de ses personnalités dans le monde.

En 2011, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la FIBA-Africa, il a été nommé meilleur joueur de basket-ball africain de tous les temps.

Jacques a débuté sa carrière au Primeiro d'Agosto, ayant conquis six titres (1982, 1983, 1986, 1987, 1991 et 1992), avant d'intégrer plusieurs clubs européens tels que Sport Lisboa et Benfica, avec lesquels il a remporté le championnat du Portugal (1993- 94 et 1994-95) et la coupe du Portugal (1993-94, 1994-95 et 1995-96).

Il a également évolué dans la formation Portugal Telecom, remportant la Ligue portugaise lors des saisons 2000-01, 2001-02 et 2002-03. Il a également gagné, par le même club, la Coupe du Portugal (2000-01 et 2001-02).

La saison sportive débutera le 16 septembre prochain avec la Super Coupe Vladimiro Romero, tandis que le Championnat National commencera le 24 du même mois. À ce stade, Jean Jacques sera déjà assis sur le banc technique.