Cote d'Ivoire: Mise en place de la nouvelle Commission électorale indépendante - L'AFD et la LMP décident de ne pas désigner de représentants

document

Le 14 Août 2019, l'Alliance des Forces Démocratiques (AFD) et la Ligue des Mouvements pour le Progrès (LMP) ont reçu un courrier du Gouvernement leur demandant de désigner un représentant à la Commission Electorale Indépendante (CEI), issue de la promulgation de la dernière loi présentée par le Gouvernement à l'Assemblée Nationale, et ce, au plus tard, le lundi 26 Août 2019.

L'AFD et la LMP réaffirment leur totale disponibilité en faveur du dialogue politique pour construire la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire. Leur participation aux négociations avec le Gouvernement dans le cadre de la réforme de la Commission Electorale Indépendante (CEI) en est la parfaite illustration.

L'AFD et la LMP constatent malheureusement que le Gouvernement a rompu de façon unilatérale les négociations pour adopter et faire voter un texte de loi portant recomposition de la CEI que rejette la quasi-totalité des acteurs politiques et sociaux engagés dans le processus de réforme du cadre juridique et institutionnel des élections et soucieux que les élections générales de 2020 se déroulent dans la confiance, la sérénité et la paix.

En conséquence, l'AFD et la LMP ont décidé de ne pas désigner de représentant dans cette CEI établie contre l'avis de tous et qui ne donne aucune garantie en termes d'équilibre, d'indépendance et de transparence.

L'AFD et la LMP se déclarent ouvertes au dialogue politique et invitent le gouvernement à reprendre les négociations en vue de la mise en place d'une CEI consensuelle pour éviter à la Côte d'Ivoire de nouvelles élections calamiteuses et des violences électorales.

Fait à Abidjan le 20 août 2019

Pour la LMP

Président

KABRAN Appia

Pour l'AFD

Président