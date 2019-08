Cote d'Ivoire: Validés par le Président Bédié à Paris - Les nouveaux membres du BP et du Comité des Sages du PDCI-RDA bientôt connus

Le secrétaire exécutif du Pdci-Rda qui poursuit son séjour, à Paris, où il séjourne depuis la fin de la semaine dernière, a eu, hier encore, une autre séance de travail avec le président Henri Konan Bédié.

La liste actualisée des membres du Bureau politique et du Conseil des sages a meublé le temps de travail auquel étaient associés N'dri Kouadio Pierre Narcisse, directeur de cabinet du président du Pdci-Rda, Noel Akossi Bendjo, secrétaire exécutif du Pdci-Rda chargé de la Mobilisation et de l'organisation et Ehouman Bernard, secrétaire exécutif chargé des Délégations extérieures.

Les nouveaux membres de ces instances du Pdci-Rda seront ainsi donc, connus très bientôt. Dans la soirée d'hier encore, le président Bédié a reçu toujours en présence des personnalités citées, le délégué général Paris, Yao Basile, et les délégués d'Europe.

A ces derniers, il leur a été fait savoir le nouveau découpage des délégations dans le souci d'un encadrement de proximité des militants en vue de garantir la victoire du Pdci-Rda aux échéances électorales futures. Gilbert Loukou, délégué général Benelux qui a pris la parole, a souligné le leadership remarquable dont fait preuve le président Bédié dans la conduite des affaires du parti.

« Face à la nation, vous avez fait la démonstration écrasante que vous êtes et demeurez l'héritier légitime et le digne successeur du père fondateur du Pdci-Rda et de la Côte d'Ivoire moderne », a-t-il fait savoir.

Le président Bédié, en retour, a adressé aux délégués ce message : « Je voudrais, avec mes collaborateurs ici présents, vous souhaiter la bienvenue et vous dire merci pour la visite. Je voudrais vous féliciter pour votre engagement à l'endroit de votre parti, pour votre conviction claire qui vous anime pour la préparation 2020.

Je compte sur vous les délégués pour mener ce travail à terme pour la victoire de 2020. Si Dieu le permet, je reviendrai vers vous pour la rencontre avec la diaspora Ivoirienne. Merci pour le déplacement, merci à ceux d'ici et à ceux qui viennent de l'Europe ».

Les mouvements de soutien aux actions du Pdci-Rda en France dont le Comité d'éveil du Pdci Paris ont, par la suite, eu l'honneur d'échanger avec le président du Pdci-Rda. Tous ont tenu à réaffirmer leur soutien total et indéfectible au président Bédié.

« Monsieur le président, votre combat est noble et montre que vous êtes un homme humble, un homme de paix et profondément patriote. Votre combat mérite donc d'être soutenu et encouragé.

Nous au Pdci action 225 diaspora, nous sommes en rang de bataille et prêts pour la mobilisation » a fait savoir Charles Zolobé, vice-président de Pdci Action 225 Diaspora.

Jeannette Taho, présidente du Mouvement des cadres Pdci-Rda pour Bédié Diaspora Europe-Afrique, pour sa part, a indiqué ceci : « En tant que digne héritier du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, vous demeurez la seule personne capable de faire renaitre une Côte d'Ivoire unie, réconciliée et prospère ».

Le Réseau dynamique Pdci-Rda France, par la voix de Yves Gnayoro, a lu une motion de soutien au président Bédié.

Le président du Pdci-Rda, après les avoir écoutés, a salué la détermination de tous à œuvrer pour le dynamisme du Pdci-Rda. Il les a encouragés à maintenir le cap : « Je voudrais tout d'abord vous saluer.

Des visages me sont familiers, je vous remercie pour vos soutiens au PDCI, car vous prolongez les actions du PDCI au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire.

Je remercie votre militantisme et votre abnégation au combat qui doit aboutir à nos objectifs : la reconquête du pouvoir en 2020 », leur a fait savoir le président Bédié.