Maroc: C'est parti pour les 12èmes jeux africains

Une fresque exquise sur le Maroc de la paix et de la tolérance a marqué la cérémonie d'ouverture de la 12è édition des Jeux africains, présidée, lundi soir à Rabat, par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid.

Marquant le coup d'envoi des 12è Jeux africains qui s'étalent sur une dizaine de jours, cette cérémonie nocturne a exalté, en son et lumière, les couleurs africaines sur le sol marocain à travers la participation de centaines de jeunes et enfants enchaînant danses et chorégraphies diverses formant un cercle autour de la Tour Hassan reconstituée au cœur du stade spécialement pour ce spectacle.

Il a été rehaussé par de belles fresques développées par une série de tableaux symbolisant à la fois la nature diversifiée du Royaume, sa richesse artistique et culturelle, et célébrant les couleurs du drapeau marocain, les 20 ans de règne de S.M le Roi Mohammed VI et l'enracinement africain du Maroc.

La cérémonie a été ponctuée par l'habituel défilé des athlètes représentant l'ensemble des pays prenant part à cette grand-messe du sport continental. Dans une allocution à cette occasion, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a tenu à saluer les efforts déployés par les autorités marocaines "pour offrir à ces Jeux un cadre approprié qui reflète d'une part la grandeur historique de cette belle nation et d'autre part le souci permanent de S.M le Roi Mohammed VI de promouvoir l'identité de l'Afrique".

M. Faki Mahamat s'est dit admiratif de la qualité de la préparation de cette grande compétition sportive en seulement 9 mois, précisant que cette prouesse est digne des grandes nations. Le président de la Commission de l'Union africaine a mis en avant l'engouement autour de ce rendez-vous continental dont 17 épreuves sont qualificatives pour les Jeux olympiques 2020, notant que le nombre des participants est estimé à 6000.

Sur les rythmes de "Happy Birthday" et "Welcome Africa", le chanteur RedOne, accompagné d'une brochette d'artistes, a clos en apothéose le spectacle marquant le coup d'envoi des Jeux africains.

Placée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, la 12e édition des Jeux africains se déroulera dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida.

Les participants aux Jeux africains se mesureront au kayak, au basketball, à la boxe, aux échecs, au football, à la gymnastique, au hand-ball, au billard, au snooker et au volley-ball, outre des jeux qualificatifs pour les prochains Jeux olympiques notamment l'athlétisme, la natation, le beach-volley, l'haltérophilie, le cyclisme, l'équitation, le judo.

La décoration de l'ordre de mérite olympique africain décernée à S.M le Roi

L'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) a décerné, lundi à Rabat, la décoration de l'ordre de mérite olympique africain à Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette distinction a été remise à SAR le Prince Moulay Rachid par M. Moustapha Berraf, président du Comité olympique algérien et président de l'ACNOA, en marge de la cérémonie d'ouverture de la 12è édition des Jeux africains que le Maroc organise jusqu'au 31 août.

Cette décoration a été décernée à Sa Majesté le Roi en reconnaissance des efforts que le Souverain déploie pour la promotion du sport.