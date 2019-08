Cote d'Ivoire: Région de la Marahoué - Les meilleurs élèves et agents de la Drent-Fp primés

Le Complexe sportif du quartier Koblata dans la commune de Bouaflé a servi de cadre, le mercredi 31 juillet 2019 à la cérémonie de récompenses des meilleurs élèves aux différents examens à grand tirage , CEPE (16) , au BEPC (5) et BAC (13) de la Direction Régionale de l'Education Nationale de l'Enseignement Technique et de la formation Professionnelle (DRENT-FP) de la région de la Marahoué, de 18 meilleurs agents encore en service et une soixantaine d'agents admis à faire valoir leur droit à la retraite.

Au nombre de 34, ces élèves qui se sont illustrés brillamment par la qualité de leur travail tout au long de l'année scolaire 2018- 2019 ont reçu chacun un prix du patron de la cérémonie, Charles W président du Conseil Economique social culturel et environnemental et du ministre Adama Koné, ministre de l'économie et des finance, parrain. Il s'agit, entre autres, de manuels et de fournitures scolaires pour certains en plus d'ordinateurs pour ceux qui ont obtenu la mention spéciale.

Quant aux t les retraités, ils été ont honorés. Ils ont reçu chacun des diplômes et d'encouragement.

Diaby Sékou, DRENT-FP de la Marahoué a félicité ses collaborateurs enseignants et personnel de la DRENT-FP pour le travail abattu en si peu de temps « Quand nous prenions la tête de cette direction, il y a trois ans, le taux d'admis au BEPC était de 24% contre 41% au plan national .

Nous sommes cette année à 52,96% contre 57% au plan national .Nous avons fait un effort de plus de 12%. Ce qui est à mettre l'actif de toute la communauté éducative de la Marahoué » a-t-il fait savoir.

Il a invité ces derniers ainsi que leurs apprenants à maintenir le cap. Surtout les élèves à plus d'effort en classe. Afin de permettre à la DRENT-FP de la Marahoué d'occuper la première place au plan national.