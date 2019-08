Sénégal: Semences - Moussa Baldé annonce un programme additionnel pour le nord et le centre

Kaolack — Un programme additionnel est mis en place pour appuyer les paysans qui ont perdu leurs premières semences dans les parties nord et centre, a déclaré le ministre de l'Agriculture, M. Moussa Baldé

"Le président de la République m'a instruit de mettreen place un programme additionnel car dans la partie nord et centre, la première semence est perdue chez certains cultivateurs.

Ces derniers doivent semer à nouveau et nous allons les accompagner avec ce programme additionnel", a notamment dit le ministre qui était en visite de terrain ce mardi à Kaolack.

"L'hivernage est dans le domaine de l'incertitude. Nous avons eu quelques incertitudes au début Si on a une pluviométrie correcte dans les mois à venir, on aura un bon hivernage", a-t-il ajouté

Le ministre a effectué une visite dans un périmètre maraîcher de 26 ha situé à Ngane, dans la commune de Kaolack.

"Nous exploitons ces terres depuis 1955 et nous employons plus de 500 jeunes dans ce périmètre maraîchers de 26 ha. Nous collaborons avec plus de 313 femmes qui se charge de commercialiser les produits de nos récoltes, à fait savoir Malick Thiam , cultivateur des lieux.

"Nous cultivons ici toutes sortes de fruits et légumes. Nous approvisionnés toutes la région de Kaolack en légumes et nos produits sont même exportés jusque dans la sous-région principalement en Gambie", a-t-il ajouté .

Une autre visite est effectuée auprès de la coopérative pour le développement de Sibassor (COOPEDELSI).

"Notre coopérative est née en 2013 et compte 2100 sociétaires . Nous offrons des services en renforcement de capacités des membres, en encadrement des paysans mais aussi des formations techniques" , a expliqué Mme Bintou Mbengue , présidente de la coopérative .

Selon elle, les difficultés rencontrées sont notamment le manque d'infrastructures de conditionnement, de stockage et de commercialisation, l'absence d'intrants de qualité, l'insuffisance de partenaire et le non accès au crédit et au financement.