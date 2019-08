Congo-Kinshasa: Linafoot - Vclub prend la tête du classement provisoire !

L'association sportive Vclub a a atomisé le FC simba de Kolwezi sur une large victoire de quatre buts à zéro (4-0) au stade des martyrs, au cours d'un match qui s'est déroulé dimanche 18 août dernier, comptant pour la première journée de la Ligue Nationale de Football. A cet effet, le club kinois de la capitale se positionne provisoirement à la tête du classement grâce à son goal-average, en attendant l'illustration des autres clubs qui n'ont pas encore fait leur apparition au championnat d'élites du pays, en l'occurrence le tenant du titre TP Mazembe.

Toutefois, les moscovites de la capitale ont respecté leur rang de favori à la course pour le titre détenu par les corbeaux de TP Mazembe. Pour y arriver, c'était déjà à la première Mi-temps que la machine s'est mise en marche avec un doublé de Jérémie Mumbere (à la 6ème et 45 minute), avant que le milieu défensif et l'avant centre César Manzoki puissent participer à la fête.

A Mbuji Mayi, au Gazon synthétique de " Kashala Bonzola", Sa Majesté Sanga Balende a été tenu en échec par les salésiens de Don Bosco sur un score de deux buts partout (2-2). Ce résultat déploré par les rouges et or de Sangabalende mais approuvé par les poulains de "Kasongo Ngandu", qui arrache de force un point précieux à l'extérieur.

Il sied de signaler que samedi 17 août 2019, les oranges du FC Renaissance ont malmené au Stade de martyrs le Racing Club de Kinshasa sur un score de 3-1. In globo, la Vodacom ligue 1 a ouvert sa porte depuis le vendredi 16 août lors de la rencontre DCMP vs Lubumbashi sport, qui s'était soldé sur un score vierge de o but partout.