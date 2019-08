Congo-Kinshasa: En marge d'une formation du PPRD à Funa - Dunia Kilanga invite les cadres et militant à la constance

La formation des cadres et militants du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie s'est déroulée du 14 au 16 août 2019. Laquelle formation a renforcé les capacités des participants sur le genre et le leadership, surtout sur la constance politique.

C'est dans cette logique que le Secrétaire national en charge de la mobilisation du parti, Dunia Kilanga, a invité tous les cadres et militants de rester toujours constants dans le parti, mais aussi en rapport avec la vision de l'Autorité Morale, Joseph Kabila Kabange, car cela payera un jour, a-t-il laissé entendre.

Au siège provincial du PPRD de la Funa sur le boulevard Sendwe, devant plusieurs militants du PPRD, plus de 200 affidés de la cellule "vie et espérance" venus de quatre districts de la ville de Kinshasa, le secrétaire national à la mobilisation, Dunia Kilanga, a mis les points sur les "i" et les barres sur les "t" afin d'aider les partisans de ne pas être errants dans la vie ou encore dans la politique, mais plutôt de demeurer fidèle et constant, car la constance paye toujours.

Ce digne fils du PPRD a laissé entendre que sa constance au sein du parti remonte depuis Mzee Laurent- Désiré jusqu'à son digne fils héritier, Joseph Kabila. Il a, par ailleurs, fait savoir que la constance a ses fruits incontournables, tels que le respect et la paix. «En dépit des résultats de 2018, nos militants sont restés constants et nous voulons renforcer cela, en leur disant de rester constant, l'inconstance dans la politique ne paye pas », a-t-il fait savoir. Et d'ajouter : «l'inconstance est un fruit de l'échec». Le secrétaire national Dunia n'a pas manqué de faire montre aux cadres et partisans ses exploits de créateur dans sa vie politique, pour ne citer que la structure "vie et espérance" qui émerge au sein du PPRD d'une manière constante.