Congo-Brazzaville: Musique - Caprice Diconn se produit au cercle civil

Artiste aux multiples casquettes (chanteur, auteur-compositeur et ingénieur de son), Caprice Diconn donnera un concert acoustique, le 31 août, au cercle civil situé sur le boulevard Mâ Loango au centre-ville de Pointe-Noire.

Au cours de ce concert exceptionnel, le public aura la chance de découvrir ses morceaux entrés dépuis dans la légende. Il s'agira d'un voyage dans le passé et le présent. Avec des textes ciselés et des mélodies efficaces, Caprice Diconn est sans conteste le maître de la Rumba-Ndombolo dans la ville de Pointe-Noire. Pendant ses concerts, l'artiste aborde au fil des chansons des thèmes actuels avec simplicité et sincérité.

Fidèle à lui-même, Caprice Diconn a conquis le cœur de nombreux mélomanes avec des chansons comme « Gentleman », « Ba jaloux », « Règlement intérieur » et bien d'autres. Pour tout dire, Caprice Diconn a su inventer un style détonnant et étonnant porté par sa voix singulière. Ce qui fait de lui l'un des plus grands artistes du pays. Lauréat Tam -Tam d'or en 2009 et prix Tchikounda en 2011 dans la catégorie de meilleur chant et de meilleur clip.

L'artiste s'affirme dans la chanson et poursuit sa route musicale aux accents singuliers. Dans un rythme purement congolais à dominance acoustique, Caprice Diconn épingle avec humour et réalisme la société et ses dérives. Caprice Diconn exulte dans un grand écart musical, utilisant la chanson pour arriver à ses fins sans se laisser distraire. La musique est son domaine de prédilection, un monde qu'il adore contemplé avec passion. Notons que pour ce concert, Caprice Diconn promet au public ponténégrin un véritable spectacle musical, autour des compositions originales avec des sonorités d'ici et d'ailleurs.