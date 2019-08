Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Première journée - Mazembe écrabouille Bukavu Dawa, Lupopo bute sur Rangers

Champion du Congo en titre, le TP Mazembe a débuté l'édition 2019 en conquérant, supplantant l'OC Bukavu Dawa, alors que son rival n'a certes pas trébuché, mais a été freiné dès l'entame de cette saison par Rangers de Kinshasa.

Le TP Mazembe a été impitoyable, le mardi 20 août au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi pour sa première sortie à la 25e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Et la victime : l'OC Bukavu Dawa du Sud-Kivu. Cinq buts à brosse a été le score sans appel de cette partie largement dominée par les Corbeaux de l'entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe.

Ce dernier a titularisé le gardien de but international ivoirien Sylvain Gbohouo, et dans le champ, Djos Issama, l'Ougandais Joseph Benson Ochaya, Kevin Mondeko, le Zambien Kabaso Chongo, l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé, son compatriote Jean Vital Ourega, Patou Kabangu, le Ghanéen Torric Jebrin, Jackson Muleka et le maestro zambien Rainford Kalaba. Le coach Amisi Kirero du club noir et blanc de Bukavu a pour sa part préféré le portier Kulondwa Mongane, et dans le champ Binasa Robert, Wakwinga Mobali, Zirumana Assani, Mboto Makabo, Kyalumba Dieumerci, Sumali Radjabu, Mulungula Albert, Yannick Balungwe, Kabangu Kadi et Ngama Emmanuel.

Rainford Kalaba a ouvert la marque pour Mazembe à la 8e minute, imité à la 14e minute par Jackson Muleka de la tête. Et avant la fin de la première période, c'est l'expérimenté Patou Kabangu qui inscrit le troisième but de Mazembe. Après avoir marqué les esprits en première période, le Ghanéen Torric Jebrin marque le quatrième but des Corbeaux à la 47e minute d'une frappe de 30 m. Muleka revient à la charge à la 64e minute pour le cinquième but sur penalty, se faisant justice à la suite d'une faute d'un défenseur de Bukavu Dawa sur lui dans la surface de réparation. Et c'est Djos Issama qui va clore la série avec la sixième réalisation des Corbeaux de Lubumbashi à la 89e minute.

Par ce début tonitruant, Mazembe prend déjà la première place du championnat en cette première journée à la faveur du goal average de +6. Les Corbeaux annoncent déjà les couleurs et comptent bien défendre le titre remporté la saison plassée. Rappelons que le lundi 19 août dans le même stade Frédéric-Kibassa-Maliba, le FC Saint-Eloi Lupopo, éternel rival du TP Mazembe, n'a pas réussi à battre l'AC Rangers de Kinshasa. Les deux équipes se sont séparées sur la marque de zéro but partout.