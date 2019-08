Congo-Brazzaville: ARTs scéniques - L'IIT du Congo Brazzaville adopte ses documents de travail

Le Centre de la République du Congo de l'Institut international du théâtre (IIT) a tenu, le 17 août, au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard une assemblée générale annuelle au cours de laquelle les statuts et le règlement intérieur de de la structure ont été adoptés.

Depuis sa création en 2000, le Centre du Congo Brazzaville ne travaillait qu'avec la charte de l'IIT. Après l'élection des nouvelles instances dirigeantes en 2017, le devoir de doter le centre de ses propres documents de travail a été plus qu'un impératif. Sous la houlette du nouveau bureau élu avec à sa tête Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah, un projet de statuts et règlement intérieur a été rédigé dans l'esprit de la charte de l'IIT.

Cette assemblée générale constitutive a, au terme des échanges et discussions entre les artistes, comédiens et amoureux de l'art de Molière permis d'adopter les statuts et règlement intérieur du Centre. Le programme d'activités 2019-2020 a également été adopté tout comme le remembrement de certaines instances laissées libres pour des raisons diverses par certains membres. À l'issue des élections partielles, Eymar Bounda a pris le poste de trésorier adjoint et Guy Bassinga a été élu responsable de la commission de suivi et d'évaluation. Un bureau invité à se mettre résolument au travail eu égard à la tâche ardue qui l'attend les mois à venir.

En effet, l'agenda 2019-2020 de l'IIT prévoit la remise des prix aux lauréats du jeu concours Prix Ngoujel 1er en novembre à Brazzaville suivie du lancement de la 2e édition du jeu concours qui a lieu de novembre 2019 à février 2020. Le 28 novembre, lors de la journée de la proclamation de la République, l'IIT organise une soirée culturelle autour des arts de la scène. De novembre 2019 à juin 2020, une campagne de proposition des bureaux locaux sera initiée dans les diférents départements. Et en mars-avril, à la faveur de la célébration de la journée mondiale du théâtre, l'IIT organisera la 3e édition du festival international de théâtre et autres arts de la scène sur le thème "Théâtre : outil pour la correction des mœurs nocives". « Maintenant que nous avons nos documents de travail et des instances dirigeantes, il appartient à nous tous de porter haut le théâtre dans le concert des nations », a conclu Yvon Wilfrid Lewa-let Mandah avec en ligne de mire la nouvelle devise : Solidarité - Travail - Excellence. Signalons qu'avant l'assemblée générale constitutive, le bureau de l'institut international du théâtre a fait une communication sur cet institut et les avantages et opportunités qu'il offre à tout membre adhérent.