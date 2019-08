Madagascar: Jeunes parents - Combien coûte un bébé ?

Un enfant requiert des moyens financiers pour en prendre soin. Toutefois, dans les différents fokontany, force est de constater que de plus en plus de jeunes sans travail se retrouvent avec des bébés. Un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur que ce soit en ville ou dans les zones rurales. Peut-être faut-il rappeler ce que ça coûte de faire un enfant : entre sa nourriture, ses frais de soins et tout le temps et l'amour nécessaires dont le bébé a besoin ; parfois les jeunes parents se perdent facilement.

L'alimentation de bébé. Si le lait maternel est recommandé avant l'âge de six mois, certaines mères ne suivent pas toujours cette règle et doivent par conséquent acheter des laits en poudre pour nourrir son bébé. Or, une boîte de lait premier âge coûte dans les environs de 20.000 Ariary, parfois plus. Et comme l'enfant arrive à terminer la boîte en une semaine, cela revient à 80.000 Ariary par mois. Après, quand bébé grandit, ces besoins en nutrition aussi et le budget requis deviendra de plus en plus important. Or, le plus souvent lorsqu'on est au chômage, on ne parvient pas toujours à réunir la somme nécessaire pour assurer les besoins de notre bébé.

Les autres dépenses. Mais il n'y a pas que la nourriture de l'enfant, il faut aussi prendre en compte les frais liés à l'accouchement dans un hôpital. Il faut au moins préparer 500.000 Ariary pour un accouchement par voie normale, beaucoup plus dans certains hôpitaux ou si une césarienne est nécessaire. Après, il y a les vêtements, les linges, les couches bébé, les médicaments, les jouets ou encore les frais de consultation chez le pédiatre. Tout cela demande des moyens et est important pour que l'enfant grandisse dans les meilleures conditions. Et c'est d'ailleurs ce qu'on souhaite au nouveau-né, qu'il puisse grandir convenablement avec tout l'amour de ses parents.