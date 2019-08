Madagascar: Maevatanana - Un complice de Del Kely arrêté

L'étau se resserre sur le bandit semant la terreur dans la région du Betsiboka. Un bras droit de Del Kely a été arrêté dimanche dernier à Antanimbaribe dans la commune rurale de Maevatanana II district de Maevatanana. Appelé Benasa, le malfrat est un bandit réputé dangereux, auteur de kidnapping et de vol de zébus. En effet, une personne de bonne volonté a informé les forces de pacification de la zone rurale prioritaire de sécurité (ZRPS Delta) de la présence du suspect dans une maison de la localité. Des militaires conduits par le colonel Ramaroelina adjoint du commandant de la ZRPS Delta et le lieutenant-colonel commandant de bataillon de cette unité se sont alors rendu sur les lieux. De ce fait, les militaires sont arrivés sur place au bon moment. Le malfaiteur a été surpris alors qu'il s'allongeait sur son lit. Pris au dépourvu, il a dû se rendre sans manifester de résistance. Les militaires sont alors passés à la perquisition de la maison où ils ont découvert trois sabres. L'existence de ces armes blanches serait des preuves irréfutables confirmant son appartenance à une bande de malfrats. Pour rappel, Del Kely est l'un des bandits les plus recherchés par les forces de l'ordre. D'ailleurs, sa tête a été mise à prix. Lui et ses compères règnent en maîtres surtout dans cette partie de l'île en faisant des victimes et en mettant à feu et à sang leurs zones de passage..