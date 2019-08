Madagascar: Education nationale - Dernière semaine de classe sur fond d'épuisement

Les onze mois de cours des élèves cette année tirent enfin à leur fin, sur fond d'épuisement intellectuel et physique pour les élèves dont certains auront encore à passer les examens officiels.

Les élèves entameront à partir de lundi prochain la dernière semaine de classe, sauf pour ceux qui passeront des examens officiels qui se tiendront au-delà du 30 août. En effet, le calendrier scolaire 2018-2019 qui a connu un certain nombre de modifications en cours de route, indique la fin de l'année scolaire au 30 août 2019, au terme d'une dernière période particulièrement longue. Celle-ci aura duré 14 semaines. La décision du ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel (MENETP) de revenir aux trois trimestres a ainsi amené à combiner les deux dernières périodes sur les cinq initialement prévues au début de l'année scolaire (1re période du 19 novembre au 21 décembre 2018 ; 2e période du 7 janvier au 1er mars 2019 ; 3e période du 4 mars au 19 avril 2019 ; 4e période du 29 avril au 28 juin 2019 et la 5e période au 1er juillet au 30 août 2019) mais qui ont finalement été ramenées à trois périodes. Le retour aux trois trimestres décidé en février n'implique en réalité qu'un ajustement des deux dernières périodes en une seule en la fixant du 29 avril au 30 août 2019, avec une petite pause d'une semaine lors de la fête nationale. Pour rappel, l'année scolaire 2017-2018 a déjà été également très longue car elle a duré onze mois, voire presque douze. L'année scolaire 2018-2019 est ainsi la seconde année à rallonge pour les élèves de l'éducation nationale à Madagascar.

Examens finaux. Hormis les 524 997 élèves des classes de 7e qui passeront le CEPE (Certificat d'études primaires élémentaires) mardi prochain, 27 août, marquant ainsi la fin de leur année scolaire, le reste des élèves termineront la leur dans moins de dix jours.

Les examens finaux pour les classes intermédiaires sont prévus de se tenir la semaine prochaine pour certains établissements, si d'autres les achèvent cette semaine. Quant aux autres examens officiels, ils se tiendront respectivement du 9 au 12 septembre pour le BEPC (Brevet d'études du premier cycle) ; les 29 et 30 octobre pour le CAE/EP (Certificat d'Aptitude à l'Enseignement dans les Ecoles Primaires) ; les 26 et 27 novembre pour le CAP/EP (Certificat d'Aptitude Pédagogique à l'enseignement dans les Ecoles Primaires) et du 30 septembre au 4 octobre pour le baccalauréat.